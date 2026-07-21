Så har SDHL-lagen agerat under silly season
260309 FÃ¤rjestads mÃ¥lvakt Ida Boman deppar efter kvartsfinal fem i SDHL mellan FrÃ¶lunda och FÃ¤rjestad den 9 mars 2026 i GÃ¶teborg. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÃN / COP 89 / MI0950
Foto: BILDBYRÃN
SDHL

Så har SDHL-lagen agerat under silly season

Publicerad 21 juli 2026 12:30
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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Ronnie Rönnkvist kikar närmare på hur SDHL-lagen har agerat under silly season - med alla spelarförluster och nyförvärv.

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Det är tisdag och dags att ta en koll på hur SDHL-lagen har värvat så här långt. En genomgång lag för lag, med alla spelarförluster och nyförvärv.

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Den här artikeln handlar om:

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