SDHL Silly Season − så är läget i klubbarna

I veckans SDHL+ summerar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från veckan som har gått − samt synar hur lagen har agerat så här långt under ”Silly Season”.

Nu kan vi stänga säsongen 2025/26 och blicka fram emot Silly Season bland våra till lag i den högsta serien. Innan vi börjar titta på vilka som lämnat och anslutit vill vi lyfta några saker.

Vi börjar med MoDo som vann Junior-SM (U19) efter finalvinst mot Frölunda med 2-0. Landslagsspelarna, Lovisa Engström och Mira Hallin, nätade för ”Ö-vikarna”. Stor matchhjälte blev målvakten Ebba Lindström som höll nollan. Brynäs vann bronset efter att slagit Djurgården med 6-1 i matchen om tredjepris.

Lovisa Engström och MoDos damjuniorer blev svenska mästare under påskhelgen. Foto: Ronnie Rönnkvist & Caisa Rasmussen/Bildbyrån

Maja Nylén-Persson har numera också gjort ett starkt avtryck i Madison Square Garden. Inför rekordmatchen (18 006 åskådare, vilket är rekord för PWHL i USA. I Kanada är rekordet 21 105) satte hon den avgörande straffen för sitt New York mot Hilary Knights Seattle. Maja Nylén-Persson har nu svarat för ett mål och totalt nio poäng på 25 matcher den här säsongen.

Så här har det gått för övriga svenskar i PWHL:

Sara Hjalmarsson, Toronto − 25 matcher, tre mål

Anna Kjellbin, Toronto − 25 matcher, ett mål och totalt fyra poäng

Lina Ljungblom, Montréal − 16 matcher, tre mål och totalt fyra poäng

Övergångar så här långt (Om ni ser att vi missat någon maila gärna till [email protected])