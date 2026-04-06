MoDos revansch − vinner SM-guld

Förra året förlorade MoDo mot Frölunda i damjuniorernas SM-final.

I år tar MoDo revansch och vinner SM-guld efter att ha besegrat Frölunda med 2-0 i finalen.

Tränare Sofia Engström och MoDos U19-tjejer firar SM-guldet. Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån

MoDo:s damjuniorer vann SM-guld 2023 men de två senaste åren har Frölunda dragit det längsta strået och blivit mästare två år i rad. Förra året var det just Frölunda och MoDo som möttes i SM-final där Frölunda vann med 3-0 för att vinna sitt andra raka guld.

I år möttes lagen återigen i finalen för att göra upp om vilka som är landets bästa damjuniorer.

Under påskhelgen har U19 SM-slutspelet avgjorts för tjejer i Nyköping. Där tog sig MoDo vidare till final efter att först ha besegrat AIK med 5-2 i kvartsfinal och därefter slagit ut Brynäs med 5-4 i semifinalen. Frölunda å sin sida vann först mot Leksand med 3-0 i kvartsfinalen och besegrade sedan Djurgården i semifinal, också med 3-0. Frölundas målvakt Maja Helge hade alltså hållit tätt slutspelet igenom.

MoDo Hockey vinner SM-guld

I dagens final fick Helge däremot kapitulera. MoDo tog ledningen efter nästan tre minuters spel i den andra perioden. OS-forwarden Mira Hallin sköt in 1-0 för MoDo bakom Maja Helge och de trummade på rejält för ytterligare ett mål. Det fortsatte dock att vara målsnålt, men 2-0 skulle sedan komma. Det var en annan OS-spelare, Ebba Hedqvist, som serverade Lovisa Engström när hon sköt det andra målet.

Frölunda jagade i slutet av matchen men då spikade MoDos målvakt Ebba Lindström igen och höll nollan. 2-0 stod sig hela matchen ut vilket innebär att MoDo Hockey är svenska mästare och revanscherar sig efter finalförlusten mot Frölunda i fjol.

MoDo Hockey har nu tagit medalj i alla de fem senaste slutspelen. Det har blivit guld 2023 och 2026, silver 2022 och 2025 samt brons 2024.

MoDo − Frölunda 2−0 (0-0,1-0,1-0)

MoDo: Mira Hallin, Lovisa Engström.

Frölunda: −

Source: MoDo Hockey U19 @ Elite Prospects