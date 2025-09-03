SDHL följer efter SHL – skriver avtal med Red Bull

SDHL skriver ett kommersiellt avtal med Red Bull.

Därmed följer damhockeyligan efter herrmotsvarigheten.

– Det är förståeligt att vissa blir oroliga, säger ligans vd Angelica Lindeberg till Expressen.

Angelica Lindeberg, vd för SDHL, om nya samarbetet.

Foto: Bildbyrån

SHL skrev förra veckan ett avtal med Red Bull som blivit omtalat. Då berättade ligans vd Jenny Slifverstrand för Expressen om hur processen gått till och att man inte fått höra något negativt från klubbarna gällande samarbetet.

En vecka senare kan samma tidning berätta att även SDHL har ingått ett samarbete med energidrycksjätten.

För Expressen uttalar sig nu damhockeyligans vd Angelica Lindeberg om det nyfunna samarbetet.

– Det är förståeligt att vissa blir oroliga, men vi har en helt annan struktur i Sverige än vad andra ligor och länder har. Red Bull ska inte komma in och styra och ställa, utan det här är ett kommersiellt samarbete som innebär flera fördelar för oss, säger hon.

Liganamnet på spel nästa år

SDHL har ett avtal med Svenska Spel som går ut nästa år – så då kan liganamnet finnas på spel för Red Bull att buda om. Men det är inget som Lindeberg menar är något som är på gång.

– Nej, det har inte funnits diskussioner på den nivån, säger hon.

På fredag är det premiär och finalrepris mellan Luleå och Frölunda i SDHL.