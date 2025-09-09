Prenumerera

Tilia Lindgren. SDHL.

SDHL: Allt det hetaste från premiärhelgen

Author image
Ronnie Rönnkvist
Reporter

För Hockeysverige Plus läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från premiärhelgen i SDHL och plockar även ut säsongens första All-Star Team.

Nu är SDHL igång och det blev en väldigt intressant start på seriespelet.

Några notiser från helgen:

  • Först att Emma Bergesen kommer inleda säsongen med HV71. Förra säsongen spelade hon i SDE, men var tänkt att spela med Färjestad. När PWHL-draften var plockade Ottawa henne till sin, men fram till sista september kommer alltså norskan vara småländska.

    – Vi är glada att kunna välkomna Emma Bergesen till HV71 på ett korttidskontrakt under september. Emma, som nyligen tecknat avtal med PWHL-laget Ottawa Charge med start 1 oktober, kommer in med energi, erfarenhet och en stark arbetsmoral. Hon är en skicklig tvåvägsback med god skridskoåkning och stabilt defensivt spel, och vi är övertygade om att hon snabbt kommer att bidra både på och utanför isen under den här perioden, säger Alexander Hanning, sportchef i HV71 Dam på klubbens hemsida.
Emma Bergesen kommer att inleda säsongen i HV71.
Foto: Ronnie Rönnkvist
  • Färjestads första match i SDHL blev inte vad Johan Fransson och hans tjejer hade hoppats på. En jämn match där MoDo vann med 4-3. Historisk första målskytt i för Färjestad blev Ella Albinsson. För övrigt värvad från just MoDo.
  • Helgens bästa publiksiffra hämtar vi från Coop Arena där reprisen på vårens SM-final mellan Luleå och Frölunda lockade 4 108 åskådare. Frölundavinst med 2-1.

    Kim Martin Hasson:
    — Det var en jämn och tajt match som kunde ha gått åt vilket håll som helst. Brändli spelade jättebra i målet. Jag skulle säga att det är en stark laginsats överlag och kul att se de nyförvärven komma in och göra en bra första match. Kul med seger i premiären.
  • Tristare då att derbyt mellan SDE och Djurgården bara lockade 92 betalande. En mycket underhållande match där hemmalaget vann med 6-1.
Emma Nordin fick sin tröja hissad i taket av Luleå.
Foto: Ronnie Rönnkvist
  • Inför mötet mellan Luleå och Frölunda hissades Emma Nordins tröja i Coop Arena. Nordin, som vunnit sju SM-guld och spelat fyra OS och sex VM är en av Svensk hockeys riktigt stora spelare, har nu valt att avsluta karriären.

    — För tio år sedan startade vi en resa som vuxit till historia. För tio år sedan kunde ingen av oss drömma om att den här kvällen kunde komma. Från i dag skrivs ny historia. I dag var det jag som fick den stora äran att vara symbol för det vi tillsammans har åstadkommit. Det känns därför extra speciellt att så många spelare och ledare är på plats ikväll och delar den här stunden med mig. För utan er hade den här kvällen aldrig varit möjlig, sa Emma Nordin i sitt ta i samband med ceremonin.
  • Veckans junior ska vi såklart ha även den här säsongen. Först ut är Skellefteås 15-åriga Tilia Lindgren som svarade för två mål mot HV71.
Tilia Lindgren blev tvåmålsskytt i sin SDHL-debut.
Foto: Simon Eld

Tabell:

1. Brynäs IF2 matcher+56 poäng
2. Frölunda HC2 matcher+36 poäng
3. SDE Hockey1 match+53 poäng
4. Luleå/MSSK2 matcher+43 poäng
5. Skellefteå AIK2 matcher+13 poäng
6. Linköping HC2 matcher03 poäng
7. MoDo Hockey2 matcher-13 poäng
8. Färjestad BK2 matcher-40 poäng
9. Djurgårdens IF1 match-50 poäng
10. HV712 matcher-80 poäng

Poängligan:

SpelareLagMatcherMålAssist Poäng
1. Noora TulusBrynäs IF2235
2. Nadia MattiviLuleå/MSSK2145
3. Viivi VainikkaBrynäs IF2055
4. Ida KuoppalaSkellefteå AIK2224
5. Petra NieminenLuleå/MSSK2134

Poängligan backar:

SpelareLagMatcherMålAssist Poäng
1. Nadia MattiviLuleå/MSSK2145
2. Aino KarppinenSkellefteå AIK2112
3. Aoi ShigaMoDo Hockey2112
4. Alexie GuayFärjestad BK 2112
5. Erica Rieder Luleå/MSSK2112

Utvisningsligan:

SpelareLagMatcherPIM
1. Nadia MattiviLuleå/MSSK225
2. Evelyne Blais-SavoieHV7126
3. Mathea FischerSDE Hockey14
3. Katlin JockimsDjurgårdens IF14
5. Nio spelare på samma plats24

Målvaktsligan:

SpelareLagMatcherSVS%
1. Klara PeslarovaBrynäs IF1100,0
2. Andrea BrändliFrölunda HC196,6
3. Ena NyströmBrynäs IF196,3
4. Maja HelgeFrölunda HC 195,2
5. Emma SöderbergSDE Hockey194,7

Veckans All Star team

Målvakt: Klara Peslarova, Brynäs (1)
Backar: Nadia Mattivi, Luleå (1) – Alexie Guay, Färjestad (1)
Forwards: Viivi Vainikka, Brynäs (1) – Noora Tulus, Brynäs (1) – Ida Kuoppala, Skellefteå (1)

Veckans lag i SDHL.
Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

