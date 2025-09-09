För Hockeysverige Plus läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från premiärhelgen i SDHL och plockar även ut säsongens första All-Star Team.

Nu är SDHL igång och det blev en väldigt intressant start på seriespelet.

Några notiser från helgen:

Först att Emma Bergesen kommer inleda säsongen med HV71. Förra säsongen spelade hon i SDE, men var tänkt att spela med Färjestad. När PWHL-draften var plockade Ottawa henne till sin, men fram till sista september kommer alltså norskan vara småländska.



– Vi är glada att kunna välkomna Emma Bergesen till HV71 på ett korttidskontrakt under september. Emma, som nyligen tecknat avtal med PWHL-laget Ottawa Charge med start 1 oktober, kommer in med energi, erfarenhet och en stark arbetsmoral. Hon är en skicklig tvåvägsback med god skridskoåkning och stabilt defensivt spel, och vi är övertygade om att hon snabbt kommer att bidra både på och utanför isen under den här perioden, säger Alexander Hanning, sportchef i HV71 Dam på klubbens hemsida.

Emma Bergesen kommer att inleda säsongen i HV71.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Färjestads första match i SDHL blev inte vad Johan Fransson och hans tjejer hade hoppats på. En jämn match där MoDo vann med 4-3. Historisk första målskytt i för Färjestad blev Ella Albinsson. För övrigt värvad från just MoDo.



Helgens bästa publiksiffra hämtar vi från Coop Arena där reprisen på vårens SM-final mellan Luleå och Frölunda lockade 4 108 åskådare. Frölundavinst med 2-1.



Kim Martin Hasson:

— Det var en jämn och tajt match som kunde ha gått åt vilket håll som helst. Brändli spelade jättebra i målet. Jag skulle säga att det är en stark laginsats överlag och kul att se de nyförvärven komma in och göra en bra första match. Kul med seger i premiären.



Emma Nordin fick sin tröja hissad i taket av Luleå.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Inför mötet mellan Luleå och Frölunda hissades Emma Nordins tröja i Coop Arena. Nordin, som vunnit sju SM-guld och spelat fyra OS och sex VM är en av Svensk hockeys riktigt stora spelare, har nu valt att avsluta karriären.



— För tio år sedan startade vi en resa som vuxit till historia. För tio år sedan kunde ingen av oss drömma om att den här kvällen kunde komma. Från i dag skrivs ny historia. I dag var det jag som fick den stora äran att vara symbol för det vi tillsammans har åstadkommit. Det känns därför extra speciellt att så många spelare och ledare är på plats ikväll och delar den här stunden med mig. För utan er hade den här kvällen aldrig varit möjlig, sa Emma Nordin i sitt ta i samband med ceremonin.



Tilia Lindgren blev tvåmålsskytt i sin SDHL-debut.

Foto: Simon Eld

Tabell:

1. Brynäs IF 2 matcher +5 6 poäng 2. Frölunda HC 2 matcher +3 6 poäng 3. SDE Hockey 1 match +5 3 poäng 4. Luleå/MSSK 2 matcher +4 3 poäng 5. Skellefteå AIK 2 matcher +1 3 poäng 6. Linköping HC 2 matcher 0 3 poäng 7. MoDo Hockey 2 matcher -1 3 poäng 8. Färjestad BK 2 matcher -4 0 poäng 9. Djurgårdens IF 1 match -5 0 poäng 10. HV71 2 matcher -8 0 poäng

Poängligan:

Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng 1. Noora Tulus Brynäs IF 2 2 3 5 2. Nadia Mattivi Luleå/MSSK 2 1 4 5 3. Viivi Vainikka Brynäs IF 2 0 5 5 4. Ida Kuoppala Skellefteå AIK 2 2 2 4 5. Petra Nieminen Luleå/MSSK 2 1 3 4

Poängligan backar:

Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng 1. Nadia Mattivi Luleå/MSSK 2 1 4 5 2. Aino Karppinen Skellefteå AIK 2 1 1 2 3. Aoi Shiga MoDo Hockey 2 1 1 2 4. Alexie Guay Färjestad BK 2 1 1 2 5. Erica Rieder Luleå/MSSK 2 1 1 2

Utvisningsligan:

Spelare Lag Matcher PIM 1. Nadia Mattivi Luleå/MSSK 2 25 2. Evelyne Blais-Savoie HV71 2 6 3. Mathea Fischer SDE Hockey 1 4 3. Katlin Jockims Djurgårdens IF 1 4 5. Nio spelare på samma plats – 2 4

Målvaktsligan:

Spelare Lag Matcher SVS% 1. Klara Peslarova Brynäs IF 1 100,0 2. Andrea Brändli Frölunda HC 1 96,6 3. Ena Nyström Brynäs IF 1 96,3 4. Maja Helge Frölunda HC 1 95,2 5. Emma Söderberg SDE Hockey 1 94,7

Veckans All Star team

Målvakt: Klara Peslarova, Brynäs (1)

Backar: Nadia Mattivi, Luleå (1) – Alexie Guay, Färjestad (1)

Forwards: Viivi Vainikka, Brynäs (1) – Noora Tulus, Brynäs (1) – Ida Kuoppala, Skellefteå (1)