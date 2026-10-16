Italienska landslagsmålvakten höll nollan – SDE sänkte jumbon

Martina Fedel höll nollan mot MoDo i SDHL. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Foto: REUTERS

SDE Hockey tog tre viktiga poäng på hemmaplan när MoDo besegrades med 2–0 i Enebybergs Ishall. Den italienska OS-målvakten Martina Fedel blev en av matchens stora profiler genom att hålla nollan efter 25 räddningar.

Hemmalaget tog ledningen redan efter 5.27. Alyson Hush utnyttjade ett numerärt överläge och satte 1–0 efter förarbete av Teghan Inglis och Emmi Juusela.

Därefter blev det mållöst under en lång period. MoDo vann skotten med 25–22 totalt och hade ett tydligt övertag i den andra perioden, då gästerna vann skottstatistiken med 15–6. Fedel stod dock emot och såg till att SDE kunde behålla sin ledning.

Avgjorde i slutminuterna

MoDo jagade en kvittering in i slutskedet, men i stället kunde SDE punktera matchen. Med endast 56 sekunder kvar satte Zsofia Pazmandi 2–0 i powerplay, framspelad av Teghan Inglis och Josefine Holmgren.

Inglis noterades därmed för assist på båda SDE mål. Hemmalaget gjorde två mål på fem numerära överlägen, medan MoDo gick mållöst från sina chanser i powerplay.

För MoDo, som ligger sist i SDHL-tabellen, blev det ännu en tung kväll. Laget skapade tillräckligt många skott för att hota, men fick inte hål på Fedel. SDE, som ligger fyra i tabellen, kunde i stället säkra segern och hålla nollan inför 64 åskådare.