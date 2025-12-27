Ny tung förlust för Linköping – farligt nära kval
- Seger för SDE med 3–1 mot Linköping
- SDE:s nionde seger på de senaste tio matcherna
- Hilda Ljungberg avgjorde för SDE
Segertåget fortsätter för SDE efter ny vinst. Mot Linköping på hemmaplan i Enebybergs Ishall på lördagen vann med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) och har nu nio segrar i rad i SDHL.
Lisa Johansson gav SDE ledningen efter elva minuters spel efter förarbete från Tereza Pistekova.
Efter 5.43 i andra perioden slog Hilda Ljungberg till framspelad av Julie Zwarthoed och gjorde 2–0.
16.16 in i tredje perioden satte Lindsay Agnew-Svedén pucken på pass av Lova Blom och Naomi Rogge och reducerade. Men mer än så orkade Linköping inte med.
Gabrielle David stod för målet när SDE punkterade matchen med ett 3–1-mål med 33 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
De båda lagen möts igen måndag 29 december 18.00, i Saab Arena.
SDE–Linköping 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)
SDHL, Enebybergs Ishall
Första perioden: 1–0 (11.13) Lisa Johansson (Tereza Pistekova).
Andra perioden: 2–0 (25.43) Hilda Ljungberg (Julie Zwarthoed).
Tredje perioden: 2–1 (56.16) Lindsay Agnew-Svedén (Lova Blom, Naomi Rogge), 3–1 (59.27) Gabrielle David.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SDE: 5-0-0
Linköping: 1-0-4
Nästa match:
SDE: Linköping HC, borta, 29 december 18.00
Linköping: SDE HF, hemma, 29 december 18.00
