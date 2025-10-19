SDE bröt förlustsviten – vann mot HV71

SDE vann med 2–1 mot HV 71

Gabrielle David matchvinnare för SDE

SDE:s femte seger för säsongen

Efter sju förluster i rad för SDE i SDHL kom en ljusning. Hemma mot HV 71 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Enebybergs Ishall slutade 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

SDE–HV 71 – mål för mål

Lisa Johansson gav SDE ledningen efter 12.18 framspelad av Gabriela Jones och Tereza Pistekova. Efter 5.59 i andra perioden nätade Rachel Weiss framspelad av Leia Appelqvist och kvitterade för HV 71. Efter 25 sekunder i tredje perioden tog SDE ledningen genom Gabrielle David assisterad av Samantha Cogan. 2–1-målet blev matchens sista.

Förlusten var HV 71:s andra uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att SDE nu ligger på femte plats. HV 71 är på tionde och sista plats.

SDE tar sig an Linköping i nästa match borta fredag 24 oktober 19.00. HV 71 möter Frölunda HC borta onsdag 22 oktober 19.00.

SDE–HV 71 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 1–0 (12.18) Lisa Johansson (Gabriela Jones, Tereza Pistekova).

Andra perioden: 1–1 (25.59) Rachel Weiss (Leia Appelqvist).

Tredje perioden: 2–1 (40.25) Gabrielle David (Samantha Cogan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 1-2-2

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

SDE: Linköping HC, borta, 24 oktober

HV 71: Frölunda HC, borta, 22 oktober