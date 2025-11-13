SDE avgjorde i tredje perioden – vann mot Modo Hockey

SDE-seger med 2–1 mot Modo Hockey

SDE:s femte seger på de senaste sex matcherna

Dominika Laskova avgjorde för SDE

SDE vann matchen hemma mot Modo Hockey i SDHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan SDE fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Modo Hockeys tränare Jared Cipparone om matchen:

– Vi kom aldrig upp till vår ordinarie nivå idag. SDE var bättre i många situationer idag. Tindra spelade en väldigt bra match som ens gav oss en chans. Ny match imorgon för att återupprätta oss.

Segern var SDE:s femte på de senaste sex matcherna.

SDE–Modo Hockey – mål för mål

Alyssa Mcleod gav Modo Hockey ledningen efter 19 minuter assisterad av Aoi Shiga. Efter 3.27 i andra perioden kvitterade SDE genom Mathea Fischer framspelad av Samantha Cogan. 5.23 in i tredje perioden nätade SDE:s Dominika Laskova på pass av Tereza Pistekova och Nova Åberg och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var SDE:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Modo Hockeys andra uddamålsförlust.

Det här betyder att SDE nu ligger på fjärde plats i tabellen och Modo Hockey är på femte plats.

SDE tar sig an Luleå i nästa match hemma fredag 14 november 19.00. Modo Hockey möter samma dag 18.00 HV 71 borta.

SDE–Modo Hockey 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 0–1 (19.20) Alyssa Mcleod (Aoi Shiga).

Andra perioden: 1–1 (23.27) Mathea Fischer (Samantha Cogan).

Tredje perioden: 2–1 (45.23) Dominika Laskova (Tereza Pistekova, Nova Åberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 4-0-1

Modo Hockey: 2-1-2

Nästa match:

SDE: Luleå/MSSK, hemma, 14 november

Modo Hockey: HV 71, borta, 14 november