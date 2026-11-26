Sara Grahn gjorde Luleå till vinnare mot SDE. Foto: Fredrik Sundvall / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Det blev en tät och dramatisk historia när Luleå Hockey Dam gästade SDE Hockey i Enebybergs ishall på torsdagskvällen. Efter 60 minuters spel kunde gästerna lämna Stockholm med tre poäng efter en 3–2-seger.

En av de stora matchvinnarna blev Sara Grahn, 38.

Den rutinerade målvakten ställdes mot landslagskeepern Emma Söderberg i en prestigefylld målvaktsduell – och gick segrande ur den. Grahn räddade 30 av 32 skott och noterades för en räddningsprocent på 93,75. Söderberg stoppade 20 av 23 skott, vilket gav 86,96 procent.

Luleå vände och avgjorde – på 31 sekunder

Det var annars SDE som inledde målskyttet genom Emmi Juusela efter drygt sex minuter. Luleå svarade genom Emilie Kruse Johansen, som kvitterade till 1–1 i den första perioden.

I mittenakten skulle gästerna koppla greppet om matchen. Mei Miura satte 2–1 efter 38.12 och bara 31 sekunder senare utökade Ebba Hedqvist till 3–1.

Hedqvist hade dessutom chansen att utöka ytterligare när hon tilldömdes ett straffslag i början av perioden. Men den duellen vann Söderberg, som räddade försöket.

Passerar Frölunda i tabellen

SDE vägrade dock att ge upp. Redan 28 sekunder in i tredje perioden reducerade Zsofia Pazmandi till 2–3 och hemmalaget jagade därefter en kvittering.

Med drygt en minut kvar plockade SDE ut Söderberg för att spela med en extra utespelare. Men Grahn och Luleå höll undan och kunde till slut säkra segern.

Resultatet innebär att Luleå passerar Frölunda och tar över andraplatsen i SDHL-tabellen. SDE blir kvar på sjätte plats.