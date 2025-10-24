Samantha Cogan tvåmålsskytt för SDE i segern mot Linköping

Seger för SDE med 3–1 mot Linköping

SDE:s Samantha Cogan tvåmålsskytt

Gabrielle David matchvinnare för SDE

SDE vann mötet med Linköping borta med 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) på fredagen i SDHL.

Samantha Cogan med två mål för SDE

Första perioden var jämn. Linköping inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Haruka Toko efter 2.01, men SDE kvitterade genom Samantha Cogan efter 9.37. SDE gjorde också 1–2 efter 19.46 i andra perioden när Gabrielle David hittade rätt. Samantha Cogan stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 21 sekunder kvar att spela. Därmed hade SDE vänt matchen.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Linköping med 10–13 och SDE med 9–12 i målskillnad.

Det här betyder att Linköping är kvar på sjätte plats och SDE stannar på femte plats, i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 26 oktober. Då möter Linköping Djurgården i Saab Arena 16.00. SDE tar sig an Färjestad borta 13.00.

Linköping–SDE 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (2.01) Haruka Toko (Marthe Pabsdorff Brunvold, Lova Blom), 1–1 (9.37) Samantha Cogan (Kayleigh Hamers).

Andra perioden: 1–2 (39.46) Gabrielle David.

Tredje perioden: 1–3 (59.39) Samantha Cogan.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 2-1-2

SDE: 2-2-1

Nästa match:

Linköping: Djurgårdens IF, hemma, 26 oktober

SDE: Färjestad BK, borta, 26 oktober