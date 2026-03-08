Klart: Så spelas SDHL-kvalet 2026 – spelschema och regler

Under söndagen har NDHL-slutspelet avgjorts och det är nu klart vilka lag som möts i SDHL-kvalet.

HV71 får möta Leksand medan Linköping ställs mot Rögle.

HV71 möter Leksand och Linköping möter Rögle i SDHL-kvalet som börjar nästa vecka. Foto: Bildbyrån

Medan SHL och HockeyAllsvenskan nu båda kör efter en modell som innebär ”play out”-spel mellan två lag inom samma liga är SDHL den enda ligan där kvalet fortfarande avgörs där lag från olika serier möts.

I SDHL är det åtta lag som går vidare till slutspel medan lag 9 och 10 hamnar på kvalplats. Från andraligan NDHL spelas det ett slutspel med de bästa lagen från norra och södra serien. De två bästa lagen i slutspelet tar sig sedan vidare och får kvala mot de två SDHL-lagen.

Vilka möts i SDHL-kvalet?

Sedan tidigare var det redan klart att Linköping och HV71 är de två lagen som får kvala sig kvar i SDHL. Linköping kom nia med 30 poäng och HV71 kom sist på 27 poäng. Förra veckan stod det också klart att det blir Leksand och Rögle som tar sig vidare till kvalet från NDHL. Däremot skulle lagen först mötas i en ”play off-final” för att avgöra vilka som vinner slutspelet i NDHL. Vinnaren av finalen skulle få ställas mot jumbon från SDHL, alltså HV71, medan laget som förlorar finalen skulle få möta lag 9, alltså Linköping.

Rögle vann den första matchen nere i Ängelholm med 2-1 efter förlängning. Sedan har serien vänt upp till Dalarna där Leksand vann med 2-1 under gårdagen, detta trots att Rögle vann skotten med hela 37-18. Under söndagen spelades därmed en tredje och avgörande match i finalen. Den här gången blev det betydligt jämnare spelmässigt, men i slutändan ryckte Leksand ifrån. Det stod 0-0 inför tredje perioden men hemmalaget stack sedan ifrån och vann med 4-0 för att säkra förstaplatsen i NDHL.

Det innebär alltså att Leksand får möta HV71 i kvalet medan Rögle i stället ställs mot Linköping. Lagen kommer att spela varsin bäst av tre-serie där vinnaren spelar i SDHL nästa säsong medan förloraren får ladda om i NDHL.

Spelschema för kvalet till SDHL:

Kvalmatch 1:3 – 12 mars Leksand – HV71

Kvalmatch 2:3 – 14 mars HV71 – Leksand

Kvalmatch 3:3 – 15 mars HV71 – Leksand

Kvalmatch 1:3 – 12 mars Rögle – Linköping

Kvalmatch 2:3 – 14 mars Linköping – Rögle

Kvalmatch 3:3 – 15 mars Linköping – Rögle

Source: SDHL-W League Page @ Elite Prospects