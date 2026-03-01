Leksand och Rögle är klara för SDHL-kval

Leksand och Rögle är båda klara för SDHL-kval efter lördagens matcher. Men först ska de mötas i playoff-final.

Leksand och Rögle vann sina semifinaler och är nu klara för SDHL-kval. Foto: Bildbyrån (montage).

7–1 och 2–0 i matcher för Leksand, 3–0 och 2–0 och i matcher för Rögle.

Detta var lördagens utfall när båda lag såg till att vinna sina semifinaler i Dam-Allsvenskans playoff. Hammarby och Örebro stod på andra sidan, men får nu konstatera att de inte kommer att spela SDHL-kval senare i mars. Istället möter HV71 och Linköping ett lag från Dalarna, och ett från Ängelholm.

Innan allt detta möts dock Leksand och Rögle i en playoff-final. Detta för att slå fast vilket motstånd man får i kvalet. HV71, som slutade sist i SDHL, får möta vinnaren.

Nobbades av HV71 – kan spela ur dem

För Leksands Hedda Poggensee Blom skulle det bli lite extra speciellt att möta HV71. I en intervju med Falu-Kuriren berättar hon nämligen hur hon nobbades vid intaget till hockeygymnasiet, och istället flyttade till Dalarna.

– Dels för att HV hade ganska höga krav på vilka de tog in, och sen har Leksand alltid varit en trygg plats. Vi har varit här på semester och jag känner till stället. De ville ha mig så det blev bara Leksand, berättar hon för tidningen och fortsätter om hur det skulle vara att möta HV i kvalet.

– Det vore ett drömscenario att få göra det.

Playoff-finalen mellan Leksand och Rögle spelas i bäst av tre matcher. Detsamma gäller mötena i SDHL-kvalet.

