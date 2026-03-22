ENKÄT: Så går finalserien: ”Till slut är det dags för Brynäs”

Brynäs – eller Frölunda?

SM-finalserien börjar nu. Med hjälp av 26 hockeyprofiler reder vi ut.

Är det dags för Brynäs att vinna guld?

Idag inleds finalserien i SDHL mellan Brynäs och Frölunda. Enligt expertisen en finalserie där utgången är oviss. Hockeysverige lät i en stor enkät 26 hockeyprofiler tippa finalserien, men också lyfta fram vilka som antas bli nyckelspelare i respektive lag.



Lina Ljungblom Montréal (PWHL) samt Damkronorna

3-2 i matcher för Brynäs. Jag tror det kommer vara riktigt tight, vilket är superroligt! Men jag tror Brynäs är riktigt sugna på att kamma hem guldet i år!

Finalens stora spelare… hmm beror på hur man definierar storspelare. Men någons hockey spelstil som kommer betyda mycket oavsett om hon gör mycket poäng eller inte är Hanna Thuvik! Så Thuvik.



Pernilla Winberg OS-silver, VM-brons, 3 SM-guld

3–2 till Brynäs. Laget har verkligen vuxit samman under slutspelet och kliver in i finalen med starkt självförtroende efter att ha slagit ut dominanta Luleå i semifinalen. Med en imponerande kombination av bredd och spets har Brynäs alla förutsättningar att gå hela vägen och ta sitt första SM-guld. Vainikka och Peslarova tror jag kommer bli matchvinnare.

Mira Jungåker Ohio State University samt Damkronorna

Jag tror att Brynäs går vinnande med SM-guldet i handen. Dom har sett starka ut under slutspelet och jag tror de har det lilla extra. Frölunda kommer bli ett väldigt tufft motstånd, dock så kommer nog bli jämna matcher och en jämn serie. Finalens stora spelare tror jag kommer vara målvakterna i vardera lag, men jag tror Elin Svensson kommer trycka in den avgörande pucken när det gäller som mest!



Rebecca Stenberg 4 SM-guld, 2 VM, 1 OS

Jag tror att detta kommer att bli en väldigt jämn finalserie där Elisa Holopainen, som kom i gång med sitt målskytte under semifinalserien, kommer att vara väldigt viktig för sitt Frölunda. Däremot tycker jag att Brynäs har ett bredare lag med många starka spelare. De har också Noora Tulus som alltid spelar sin bästa hockey under de viktigaste matcherna. Detta i kombination med att Klara Peslarova är lugnet själv mellan stolparna gör att jag tror att Brynäs kommer ta sitt efterlängtade SM-guld i år.

Klara Peslarova, Brynäs.

Hilda Svensson Ohio State University, Damkronorna. Vinnare av eliteprospects award två gånger

Jag tror att Brynäs vinner finalen. Det känns som att de har ett bra lag där alla vill vinna och också som att det är deras tur nu. De har nog mycket energi med sig från 3-0 vinsten i serien mot Luleå. Jag tror att Elin Svensson kommer att kliva fram och bli finalens stora spelare och trycka in pucken när de behövs.



Ylva Martinsen tidigare förbundskapten, OS-silver, OS-brons, VM-brons. 4 SM-guld

Mycket kommer handla om Finland. Holopainen och Vesa i Frölunda och Tulus och Nylund i Brynäs har alla varit starka i slutspelet för sina lag. Men avgörande kommer vara special teams och målvaktsspel. Brynäs har visat upp ett riktigt bra PP medan Frölunda varit starka i PK. Den som kommer att väga över och vara finalens stora är Brynäs målvakt, Klara Peslarova. Jag tippar 3-1 matcher och guldet hamnar i Gävle.



Amanda Johansson HV71

3-2 till Frölunda.

Frölunda har en bredare trupp där fler kan avgöra matcherna. Målvaktsduellen är tuff men den kommer Andrea Brändli att vinna. Viktigast i båda lagen är nog Elisa Holopainen i Frölunda och Viivi Vainikka i Brynäs.

Elisa Holopainen viktigast i Frölunda?

Mia Larsson OS-brons och 4 SM-guld

Jag tror på 3-1 till Brynäs i matcher. Brynäs visar hög klass nu. 3-0 i matcher mot finalfavoriten Luleå väger tungt. Dessutom måste Brynäs vara proppmätta på silver efter hela 7 finalförluster. Det första guldet bara måste bärgas nu! Motivationen i hela Brynäs kan aldrig ha varit högre än nu, men guldvana Tulus och Vainikka måste glänsa och leda laget genom finalspelet. Annars står en annan finska på andra sidan, som mer än gärna tar över showen och förstör Brynäs guldfest. Frölundas Holopainen ihop med att Brändli spikar igen kan bli ett stort avgörande i att Brynäs får hänga ytterligare ett silver om halsen…Holst är också en fena på brandtal, vilket har lyft många lag några procent extra i de där avgörande matcherna genom åren. Av de svenska spelarna så tror jag också att Thuvik kommer göra skillnad ute på isen för Brynäs.



Martin Jansson redaktör hockeysverige.se

Stjärnglansen avgör. Frölunda tar hem finalen med 3-1 i matcher. Deras rutin och spets blir för tung för Brynäs att möta



Annie Svedin Sundsvall Hockey 5 VM, 1 OS

Det kommer att vara en jämn matchserie men Brynäs kommer ta det otroligt efterlängtade guldet efter många års försök. Genom att slå ut Luleå i semin så har självförtroendet i gruppen höjts och med de spetsspelarna som de har och som hittills producerat så tror jag det blir för tufft för Frölunda. I Frölunda fortsätter Holopainen att imponera. Hanna Olsson kommer i vanlig ordning vara viktig för laget. I Brynäs kommer såklart de finska spelarna vara viktiga men jag vill ändå höja Hanna Thuvik som förutom gör poäng också lägger ner stenhårt arbete i alla situationer på isen.

Hanna Olsson, Frölunda.

Hanna Rylander f.d Brynäs

Jag tror och hoppas med hela mitt brynäshjärta att de ÄNTLIGEN tar sitt efterlängtade guld. Brynäs vinner med 3-2 i matcher. Hanna Thuvik är en självklar vinnare och viktig spelare för sitt Brynäs.



Nanna Jansson OS-silver, OS-brons, VM-brons, 2 SM-guld,

Jag tror att Brynäs tar hem finalserien med 3–1 i matcher. De kniper en match i Scandinavium och avgör sedan hemma i Monitor ERP Arena med två raka segrar. Vainikka, Tulus och Peslarova blir viktiga, men framför allt Hanna Thuviks krigande efter detta guld. Det skulle inte förvåna mig om hon avgör hela matchserien.



Sophie Johansson nio säsonger i SDHL/Riksserien, svensk mästare och krönikör hockeysverige.se

3-2 Frölunda, kommer att bli en jämn matchserie mellan två starka lag. Frölunda har hittat vägar att vinna det här slutspelet även när det inte ser ut att gå vilket gör att de är favoriter. Elisa Holopainen blir den här matchseriens hjälte



Måns Karlsson chefredaktör Hockeysverige.se

Känslan är att Brynäs har en något bättre form just nu, så är det någon gång de ska bryta sin finalförbannelse (sju förluster av sju möjliga) är det väl i år. Nu har de också fått in spelare som alltid är bäst när det gäller, i form av slutspelsgiganterna Noora Tulus och Viivi Vainikka. Brynäs vinner med 3-1 i matcher.



Sara Hjalmarsson Toronto (PWHL) samt Damkronorna

Det är två starka lag som sett bra ut genom slutspelet så här långt. Jag tror det kommer bli en tajt och jämn serie men att Brynäs drar längsta strået.



Thea Johansson University of Minnesota-Duluth samt Damkronorna

Jag tror att Brynäs vinner med 3-1. Tycker de har sett starka ut genom hela slutspelet och har mycket självförtroende efter att ha vunnit 3-0 i matcher mot Luleå. Finalens stora spelare tror jag kommer bli Hanna i varje lag, Thuvik i Brynäs och Olsson i Frölunda. Utöver det tror jag att många svenska spelare kommer fortsätta göra de bra sådana som Sofie Lundin och Elin Svensson, tror att Edith Danielsson kan komma att bli en joker.



Lisa Jönsson Northeastern University

Jag tror det blir 3-1 i matcher till Frölunda. Det kommer vara en riktigt bra målvaktsmatch mellan Andrea Brändli och Klara Peslarova. Frölunda har visat under säsongen att de vinner viktiga matcher, så jag tror att det är dom som till slut vinner! Finalens MVP kommer vara Sofie Lundin.

Nytt guldfirande för Frölunda?

Clara Eliasson Örebro

Jag tror att Frölunda tar hem guldet igen med 3-2 i matcher. Trots att Brynäs imponerat och varit starkare i slutspelet tror jag Frölundas rutin och höga toppnivå väger tyngre i en jämn finalserie, där Holopainen, med sin starka poängform, blir en nyckelspelare.



Helene Martinsen f d norsk landslagsspelare, 5 SM-guld, en gång norsk mästare.

Frölunda tar guld igår igen, varför? Den bästa målvakten samt spetsen framåt för Frölunda med Holopainen, Dalen samt Olsson. Blir en jämn serie där Frölunda kommer dra det längsta strået

Lovisa Berndtsson f d VM-målvakt, svensk mästare

Jag tror att finalserien slutar 3-1 i matcher till Brynäs, men det kommer nog bli jämnt i alla matcher. Tycker Brynäs har växt under säsongen och sett riktigt stark ut under slutspelet samt har en bredd samt spets för att vinna tajta matcher. Tror Klara Peslarova kommer bli en viktig spelare i denna finalserie och håller hon i sitt fina spel från kvart och semifinalerna kan hon bli en stor matchvinnare för Brynäs.



Robin Olausson Redaktör hockeysverige.se

– Jag tror att det faktiskt kan vara Brynäs år i år efter sju (!) finalförluster tidigare. Jag blev väldigt imponerad av hur de bara städade av Luleå i semifinalen och det känns som att de har fått alla pusselbitarna på plats den här gången. Klara Peslarova har varit enastående hittills i slutspelet och kommer att bli avgörande för Brynäs på vägen till

deras första SM-guld.



Christopher Heino-Lindberg tidigare elitseriemålvakt, Aftonblandet

Jag tippar att Frölunda tar det ändå. Tror det kommer stå mellan toppspelarna Elisa Holopainen och Hanna Thuvik som kommer bli viktiga och behöver fortsätta leverera. Målvaktsmatchen vinner tjejen som sänkte Sverige i OS schweiziska Andrea Brändli.

Thuvik nämns som en absolut nyckelspelare.

Simon Eld redaktör hockeysverige.se

Till slut är det dags. Jag tror att det, likt förra årets semifinal, blir en jämn matchserie, men att Brynäs lyckas avgöra genom special teams och Noora Tulus. Både över grundserien och SM-slutspelet har man varit bäst i PP, och det självförtroendet ska man inte underskatta när möten står och väger.



Uffe Hedberg f d tränare Leksand

Det kommer bli tighta matcher, men det känns som att Frölunda har ett övertag på Brynäs sett till tidigare matcher och att man vet att man kan vinna guld vilket jag tror är viktigt i sammanhanget. Tips 3-1 Frölunda Andrea Brändli kommer att spika igen.



Konrad Grönlund redaktör Hockeysverige

Det kan inte bli en svårare väg till guld för Brynäs – men de har redan fällt Luleå på vägen. Viivi Vainikka, Noora Tulus och Hanna Thuvik gör Gävle stolta. 3–1 i matcher till Brynäs



Ronnie Rönnkvist skribent hockeysverige.se

Två lag med grymma spetsar, men Frölunda har lite starkare bredd. Nästan omöjligt att tippa, men okej: Det är Brynäs tur i år. Mycket för att man har Noora Tulus, Viivi Vainikka och Hanna Thuvik. Å andra sidan: Elisa Holopainen, Hanna Olsson, Andrea Dalen… 3-1 till Brynäs.