Idag tänkte vi på hockeysverige.se ge förbundskapten Erika Holst lite hjälp på vägen då det gäller talanger i SDHL (precis som om hon skulle behöva det). Vi har listat sex talanger som vi tror kan vara med och knacka på landslagsdörren redan den här säsongen efter att ha fått sitt genombrott i SDHL. Nu är det dessutom en säsong där flera av största talangerna dessutom lämnat för spel på college.
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