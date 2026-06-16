Talangerna att hålla koll på i SDHL
SDHL

Talangerna att hålla koll på i SDHL

Publicerad 16 juni 2026 19:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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Det finns mängder med spännande spelare i SDHL.
Nu plockar Ronnie Rönnkvist fram talangerna som kan få genombrott nästa säsong.

  • "Har alla förutsättningar att bli en poängmaskin"
  • "Blir inte förvånad om vi ser henne i PWHL inom några år"
  • "Kan utvecklas i rekordfart redan den här säsongen"
  • "Här finns det ett embryo till en blivande toppback"

Idag tänkte vi på hockeysverige.se ge förbundskapten Erika Holst lite hjälp på vägen då det gäller talanger i SDHL (precis som om hon skulle behöva det). Vi har listat sex talanger som vi tror kan vara med och knacka på landslagsdörren redan den här säsongen efter att ha fått sitt genombrott i SDHL. Nu är det dessutom en säsong där flera av största talangerna dessutom lämnat för spel på college.

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