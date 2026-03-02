Fyrfaldiga mästaren: Så slutar SM-kvartsfinalerna

I dagens SDHL + summeras grundserien, samtidigt som vi blickar framåt mot det som komma skall. Den tidigare storspelaren Rebecca Stenberg tippar samtliga kvartsfinaler – och tror på drama.

Äntligen slutspelsdags i SDHL. Fyra väldigt ovissa (eller?) kvartsfinaler. Brynäs möter Skellefteå, Frölunda möter Färjestad, SDE ställs mot MoDo och Djurgården har i sin kvartfinal att möta Luleå. Dessutom står det klart att Leksand och Rögle blir lagen från NDHL som ska utmana Linköping och HV71 om en plats i SDHL kommande säsong. Vilket lag som får möta vilket i kvalet avgörs efter Hockeyallsvenska-finalen, vilken inleds på onsdag.

Innan vi låter Rebecca Stenberg tippa kvartsfinalerna ska vi summera SDHL.