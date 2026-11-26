Pia Dukaric storspelade för Djurgården i segern mot Färjestad. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Färjestad hade ett rejält spelövertag när laget gästade Djurgårdens IF Dam på Hovet under torsdagskvällen. Skottstatistiken slutade hela 40–16 i värmländskornas favör. Ändå var det hemmalaget som kunde fira en övertygande 5–1-seger i SDHL.

Mycket av förklaringen stavades Pia Dukaric.

Djurgårdsmålvakten stod för en stormatch och motade hela 39 av de 40 skott som Färjestad fick i väg mot hennes mål. Det motsvarade en räddningsprocent på imponerande 97,5.

Samtidigt hade Färjestad stora problem med målvaktsspelet på andra sidan isen. Tidigare DIF-målvakten Ida Boman släppte in fyra mål på elva skott innan hon byttes ut efter den andra perioden. In kom Emmy Nordström-Åmark, som fick se ytterligare ett djurgårdsmål bakom sig.

Avgörandet kom i andra perioden

Djurgården tog ledningen genom Isabelle Leijonhielm efter drygt tolv minuters spel i den första perioden. Därefter skulle hemmalaget rycka ifrån ordentligt.

I den andra perioden gjorde Adriana Van De Leest 2–0 i powerplay innan Andrea Kaspersen utökade till 3–0. Färjestad hade därmed ett rejält uppförsbacke trots att laget fortsatte att skapa betydligt fler avslut än motståndarna.

När Claire Vekich satte 4–0 med ett numerärt underläge efter 35.30 var matchen i praktiken avgjord.

I den tredje perioden ökade Alexa Davis på till 5–0, även det i boxplay. Julie Gough lyckades sedan spräcka Dukarics nolla med drygt fyra minuter kvar, men det var en klen tröst för gästerna.

Segern innebär att Djurgården kliver upp på fjärde plats i SDHL-tabellen med 16 poäng. För Färjestad fortsätter däremot den tunga säsongen. Värmländskorna är alltjämt nästjumbo med nio poäng.