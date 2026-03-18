Då: På samma sida – Nu: Slåss om en plats i SM-finalen

SDE vann måstematchen i måndags – men ikväll får Frölunda en ny chans att gå till SM-final. Semifinalserien är också en duell mellan två tidigare bundsförvanter: Den tidigare förbundskaptenen Peter Elander och hans dåvarande lagkapten Erika Holst.

– Hon var en A-person både som spelare och lagkapten. Jag är jätteglad för hennes skull att hon nu får bli förbundskapten, säger Elander till hockeysverige.se.

Erika Holst och Peter Elander – nu och då.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Medan Brynäs gjorde proceduren kort med Luleå, 3-0 i matcher, väntar nytt möte ikväll i semifinalmötet mellan SDE och Frölunda. Ett Frölunda som leder matchserien med 2-1 i matcher efter idel hemmasegrar. Det är såklart också ett speciellt möte då Peter Elander coachar SDE medan Erika Holst, som han varit högst delaktig i att coacha fram till två OS-medaljer, leder Frölunda. Holst var dessutom lagkapten under Elanders tid som förbundskapten.

Frölundas succétränare kommer ju också gå i Elanders fotspår genom att bli förbundskapten efter säsongen.



– Jag är glad för hennes skull. Först hade hon en jättebra landslagskarriär. Hon var en A-person både som spelare och lagkapten. Jag är jätteglad för hennes skull att hon nu får bli förbundskapten, säger Peter Elander till hockeysverige.se och fortsätter:

– Erika är en bra människa och jag är, som sagt var, glad för hennes skull. Men hockeymässigt, vad hon gör eller vad jag gör, tror jag inte hon funderar så mycket på.



Vad har personifierat den här matchserien?

– Det har varit väldigt, väldigt jämna matcher. Allt det statistiska har är väldigt jämt, men Frölunda förvaltade sina lägen lite bättre i första två matcherna. Sedan var vi skarpare i lägena vi fick i tredje matchen.

Svårigheten med att möta Frölunda

I vad ligger svårigheten med att möta Frölunda?

– Frölunda vänder spelet snabbt. Dessutom har dom några väldigt skickliga spelare i (Elisa) Holopainen, (Sofie) Lundin, Hanna (Olsson) och (Andrea) Dalen. Dom är sylvassa och har ett bra skytte också.



Blir det lite som ett schackspel att utmanövrera deras bästa och vice versa?

– Man får ha respekt för vilka spelare som är på isen. Holopainen har hög fart och då måste vi ha folk som orkar åka med. Där får vi tänka till när vi coachar.

Elisa Holopainen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad måste upp i ert spel om det ska stå 2-2 i matcher efter kvällens match?

– Kan vi repetera beteendena vi gjorde senast så tror jag att vi har en bra chans att vinna.

– Vi har även motståndare att förhålla oss till, men vi kommer inte ändra på någonting. Vi vet hur vi vill spela. Sedan gäller det att klara av att genomföra det.



Hur vill ni spela?

– Med mycket skridskoåkning och hård forechecking. Sedan ge mycket support nära pucken.

Elander: Det blir SDE:s nyckel

SDE har genom åren haft en stämpel på sig att spela väldigt fysiskt, men det här tycker Peter Elander är lite märkligt.



– Alla pratar om fysisk hockey. Jag vet själv knappt vad fysisk hockey är. Du måste vinna dina närkamper och man, man duellerna. Annars kommer du på efterkälken.

– Vi har en bra storlek i vårt lag och jag tycker att vi har en bra fart också. Vi har inte en blixtrande fart, men eftersom vi har en bra storlek gäller det att vara i vägen och vinna närkamper.



Inför kvällens match låter Peter Elander meddela att han har full trupp.



– Vi har alla friska.



Vad blir nyckeln om ni ska vinna i kväll?

– Vi måste dela upp matchen i korta tiominutersperioder. Genomföra tio minuter bra och sedan ta nästa tio för att sedan vila och efter det upprepa samma sak. Och sätta chanserna såklart.

– I dom här matcherna har det känts som att laget som tagit ledningen… Bägge lagen är bra på att försvara sig när man fått en tvåmålsledning eftersom det inte lätt för andra laget att få lägena, avslutar Peter Elander.

Source: SDHL-W Scoring Leaders @ Elite Prospects