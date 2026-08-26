Skrøders nya utmaning: "Inspirerande och kul"

Per-Åge Skröder ser framemot den nya utmaningen i SDHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inte mindre än sex klubbar byter huvudtränare inför säsongen. En av klubbarna är MoDo som plockar upp tidigare norska storspelaren, Per-Åge Skrøder, från ungdomsverksamheten till SDHL-laget.

– Jag har inte följt damhockeyn så mycket, men det är lite annorlunda. Tjejerna är mer frågvisa och nyfikna, säger den nya MoDo-tränaren till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har ofta haft med tjejer i lagen jag tränat. Killarna gasade på för att det skulle gå fort, medan tjejerna varit, som jag sa, mer nyfikna, men också haft en otrolig vilja att bli bättre. Jag var lite osäker när jag kom in förra året, men deras driv att utvecklas gjorde att det varit ett härligt gäng att jobba med.

MoDos Tindra Holm och tränare Per-Åge Skröder under SDHL:s upptaktsträff.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån

"Jag gör ingen skillnad på så sätt"

Hur mycket har du följt din dotter Matildas framfart i MoDo under åren?

– Jag har följt med hyggligt mycket. Förra säsongen var den första då jag som tränare hade henne, så ett år i alla fall.

Många jämför dam- och herrhockeyn med varandra, hur tänker du kring det?

– Visst kan man se skillnad, men för mig är det hockey. Mitt ledarskap när det kommer till hockeybiten är det samma eftersom det är samma sport.

– Sedan är det vissa detaljer i själva spelet som skiljer mellan tjejer och killar, men som ingång har jag det samma som tränare. Jag gör ingen skillnad på så sätt. Kanske att killarna har ett lite annat system så man får göra om lite, men för mig är det ingen större grej.

Vad fick dig att tacka ja till jobbet i SDHL?

– Jag har haft lag i stort sett hela tiden. Det var bara under en säsong jag inte hade något. Jag har försökt komma in i MoDo tidigare, men inte fått någon chans. Dessutom har jag haft Norge (U18) hela tiden.

– Den här säsongen kommer jag ha både Norge och TV-pucken där hemma. Jag hade det innan Björn (Edlund) hoppade av. När jag sedan fick frågan kände jag att det skulle vara roligt att prova på. Inspirerande och en kul grej att testa på.

– Jag tror också det kan utveckla mig som ledare att testa på olika lag. Jag har kört killsidan mycket och förra året U16 dam i MoDo. För mig är det att inte gå på samma tur hela tiden utan jag ser det som en spännande utmaning.

Tuffa tapp: "Blir en utmaning"

MoDo tappar inte mindre än fyra landslagsspelare, Ebba Hedqvist, Lovisa Engström, Wilma Sundin och Linnéa Andersson. Förutom då att flera av lagets framstående importer lämnar.

– Det blir en utmaning, helt klart, säger Per-Åge Skrøder med ett skratt och fortsätter:

– Jag visste om det då jag kom in. Sedan var vårt prio att vi hade några yngre som skulle få plats. Bakom har vi också flera U18-landslagsspelare, så det finns kvalité underifrån.

– Sedan måste dom som spelat ett tag ta större kliv, ta mer ansvar. Dessutom måste vi träffa rätt med importerna. Det blev ett jobb att göra, se till att få in bra spelare och personer.

– Efter första tre veckorna känns det som vi har träffat rätt och fått en bra mix i gruppen. Sedan ska vi prestera när det gäller. Det är såklart ganska tufft att tappa fyra landslagsspelare, så är det.

Bara få in nya importer, du som inte varit involverad i damhockeyn tidigare hur har ni letat för att träffa rätt?

– Det har varit svårt. När jag tog över hade vi två svenska spelare på en lista som jag kunde prata med. Vi hem Moa (Wernblom). Lite senare på sommaren dök Anna (Andersson) upp.

– Vi fick två hemvändare, vilket har hjälpt oss jättemycket med den kultur vi har eftersom båda varit här tidigare. Sedan har det varit att sitta vid datorn och se spelare på video. Prata med spelarna och försöka hitta rätt, men det har blivit några timmar framför datorn och scoutat.

MoDo har tappat Ebba Hedqvist till Luleå.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Viktig hemvändare: "Betyder jättemycket"

Tindra Holm sa att hon tror MoDo vinner SM-guld, är du inte på samma linje?

– Hon får ta puckarna så löser vi det, skrattar MoDo-tränaren och fortsätter:

– Det är svårt att svara på för mig som ny samtidigt som vi spelat en träningsmatch och tränat i en och en halv vecka.

– Nu spelade vi mot Brynäs. Visserligen vann dom, men då såg vi den nivån. Sedan har vi Luleå och Skellefteå. Efter det kan vi se lite mer. Jag kan tycka att det ser bra ut hos oss, men jag är mån om att vi ska utmana och ta steg i vår vardag.

Vad betyder det att just få hem Moa Wernblom?

– Det betyder jättemycket. Rutinerad, har varit med länge, är alltid på jobbet och jobbar stenhårt.

– Hon är en man kan luta sig mot som spelare eller ledare. Sedan vill vi pusha henne att utvecklas. Det är vissa delar i hennes spel som hon har i kroppen och som vi ska försöka locka fram.

– Det är inte bara så att hon ska komma hem utan även ta kliv. Hon är jättenyfiken och på, vilket är kul att se.

Moa Wernblom är hemma i MoDo igen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Nu får du hennes pappa, Magnus Wernblom, skrikande på läktaren…

– (Skratt) Jag får radera hans nummer. ”Mange” känner jag bra så han får ringa om det är något, avslutar Per-Åge Skrøder med ett leende.