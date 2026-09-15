Skriver kontrakt värt 820 miljoner – efter en NHL-säsong

Ryan Leonard belönas rikligt av Washington Capitals. Foto: Brian Fluharty-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Ryan Leonard belönas rejält – efter en enda NHL-säsong.

Washington Capitals meddelade på tisdagen att den 21-årige forwarden skrivit på en åttaårig kontraktsförlängning värd totalt 84 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 820 miljoner kronor med dagens växelkurs.

Kontraktet, som gäller från och med säsongen 2027/28, ger Leonard en genomsnittlig årslön på 10,5 miljoner dollar, motsvarande drygt 100 miljoner kronor. Det gör honom till en av de bäst betalda spelarna i Capitals.

Tidpunkten för överenskommelsen är dessutom betydelsefull. I dag är den sista dagen då NHL-klubbar kan skriva åttaårskontrakt med sina spelare. Från och med onsdagen är den maximala kontraktslängden sju år för spelare som förhandlar med sin nuvarande klubb.

Ryan Leonard gjorde 20 mål som NHL-rookie

Leonard kommer från en stark debutsäsong i NHL. Efter att ha lämnat Boston College gjorde han nio matcher i slutet av säsongen 2024/25, där han noterades för ett mål.

Förra säsongen etablerade han sig sedan på allvar i Capitals och svarade för 20 mål och totalt 45 poäng på 75 matcher.

– Ryan är en ung och talangfull spelare som fortfarande har flera år kvar innan han når sin topp. Vi tror att han har en enorm potential att fortsätta utvecklas till en viktig spelare för vår organisation, säger general manager Chris Patrick.

Capitals valde Leonard som åttonde spelare totalt i NHL-draften 2023. Han har dessutom en imponerande meritlista från juniorlandslaget och var med och vann JVM-guld med USA både 2024 och 2025, samt U18-VM 2023.