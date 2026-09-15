Drake Batherson skriver ett nytt åttaårskontrakt med Ottawa Senators. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Ottawa Senators har genomlidit en tuff sommar med Brady Tkachuks avsked som ett av de tyngsta ögonblicken i klubbens historia.

Men nu kommer desto positivare nyheter.

Under tisdagen blev det klart att stjärnforwarden Drake Batherson stannar i Senators. I sista stund, innan det nya kollektivavtalet hann träda i kraft, skrev 28-åringen under ett nytt åttaårskontrakt värt 10,75 miljoner dollar per säsong. Totalt värde: 86 miljoner dollar – vilket motsvarar drygt 840 miljoner svenska kronor med dagens svenska dollarkurs.

Det är tillika det största och mest dollarstinna avtalet i klubbens historia. Kontraktet tar sin början från och med säsongen 2027/28 och sträcker sig hela vägen till 2034/35.

Drake Batherson skriver åttaårskontrakt med Ottawa

Senators general manager Steve Staios kämpade mot klockan för att få Batherson under kontrakt innan deadline. I det nya kollektivavtalet är maxlängden för kontrakt med klubben man redan tillhör sju år och sex år för free agents som klivit ut på öppna marknaden.

Batherson, draftad i fjärde rundan 2017, stod för 33 mål och 71 poäng på 79 matcher med Senators i fjol. Det innebär att han nu har gjort 149 mål och 364 poäng på totalt 470 NHL-matcher sedan debuten säsongen 2018/19.

Vann JVM-guld med Kanada 2018

Innan han anslöt till Senators spelade Batherson tre säsonger i QMJHL. Han representerade Cape Breton Screaming Eagles under delar av fyra säsonger innan juniorkarriären avslutades med Blainville-Boisbriand Armada. Under den perioden spelade han även JVM för Kanada, där han gjorde sju mål på lika många matcher och var med och vann guld i Buffalo 2018.

I Senators har Batherson fortsatt att leverera och han var redan inställd på att spela för klubben den kommande säsongen innan det nya kontraktet blev klart. Nu flyttas fokus från förhandlingsbordet till isen när Senators förbereder sig för att inleda försäsongen mot Montreal Canadiens i Kraft Hockeyville den 21 september i Taber, Alberta.

Den ordinarie säsongen inleds sedan den 3 oktober, då Senators ställs mot Toronto Maple Leafs.