Nyckelspelaren stannar i Frölunda: ”Enkelt beslut”

Paula Bergström är klar för en fortsättning i Frölunda.

Toppbacken skriver ett nytt kontrakt över nästa säsong.

– Det var ett enkelt beslut att förlänga kontraktet, säger hon på klubbens hemsida.

Paula Bergström förlänger sitt kontrakt med Frölunda. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Frölunda säkrar upp en av sina viktiga backpjäser inför nästa säsong.

Under onsdagen meddelar Göteborgsklubben att 27-åriga Paula Bergström är klar för en fortsättning i klubben. Hon har tecknat ett nytt avtal som sträcker sig till våren 2027.

– Frölunda erbjuder fantastiskt bra förutsättningar och vi håller på att bygga något väldigt bra. Det skall bli spännande att se hur vi kan ta ytterligare kliv framåt och den resan vill jag vara med på, säger Bergström i ett uttalande.

Paula Bergström värvades till Frölunda 2024 efter att ha tillbringat två säsonger på college. I fjol var hon en viktig del av laget som gick hela vägen och vann SM-guld efter att ha svept Luleå/MSSK i finalen. Till årets säsong har Bergström också fått ett ”A” på tröjan.

– Paula är en stabil och erfaren svensk back som vi vill fortsätta att jobba med. Hon är assisterande kapten, bidrar med mycket och vi tror på kontinuitet, säger Frölundas sportchef Kim Martin Hasson.

Bergström var med och spelade VM med Damkronorna förra året och deltog även i OS-kvalet. Däremot tog 27-åringen inte plats i den svenska OS-truppen som snart ska resa till Milano. Under sin karriär har Paula Bergström spelat fyra VM med Tre Kronor Dam och spelade även i den förra OS-turneringen, 2022. Hon har totalt spelat 272 SDHL-matcher där hon förutom Frölunda även har spelat i MoDo Hockey.

Source: Paula Bergström @ Elite Prospects