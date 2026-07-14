Michelle Löwenhielm lämnar Färjestad.
Michelle Löwenhielm lämnar Färjestad.
SDHL

Genomgång av silly season: Så har SDHL-lagen värvat

Publicerad 14 juli 2026 14:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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Ronnie Rönnkvist kikar närmare på hur SDHL-lagen har agerat under silly season - med alla spelarförluster och nyförvärv.

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Det är tisdag och dags att ta en koll på hur SDHL-lagen har värvat så här långt. En genomgång lag för lag, med alla spelarförluster och nyförvärv.

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