Norska backtalangen klar för HV71

Iris Grini är klar för HV71. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Den norska backtalangen Iris Grini är klar för HV71. 19-åringen kommer närmast från spel i IF Björklöven i NDHL, men har tidigare representerat MoDo Hockey där hon gjort fyra SDHL-framträdanden.

– En spelare med stor utvecklingspotential som vi ska hjälpa att ta nästa steg. Hon är skolad i det svenska systemet och högerfattad. Det ska bli spännande att se Iris i vår miljö, säger Björn Liljander, GM i HV71 till klubbens hemsida.

Grini flyttade till Modo från norska Furuset som 16-åring 2023. Inför årets säsong skrev hon på för Björklöven, men där han det alltså bara bli fem matcher innan flyttlasset nu går till Jönköping.

– En härlig möjlighet för mig och jag ska göra allt för att bidra med mitt bästa spel till laget, säger Iris Grini.

Kontraktet är skivet över årets säsong.