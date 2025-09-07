Nu har stjärnvärvningen presenterat sig för Brynäs

Noora Tulus har presenterat sig för sin nya hemmapublik i Gävle.

I Brynäs 4-1-seger mot Färjestad klev storstjärnan fram med två mål.

Noora Tulus har visat upp sig framför Brynäspubliken. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Brynäs gör Frölunda sällskap som de enda lagen som har full pott efter två omgångar i SDHL. Brynäs vann premiärmatchen i fredags med 2-0 mot Linköping och under söndagen kom ytterligare en vinst för det storsatsande laget.

Nykomlingen Färjestad var på besök i Gävle och det var powerplay som skulle bli avgörande då fyra av fem mål i matchen kom i PP-spel. 1-0 till hemmalaget kom i den första perioden efter ett finländskt samarbete. Nya stjärnan Viivi Vainikka spelade fram till Jenniina Nylund som styrde in ledningspucken för Brynäs. Färjestad stod dock upp bra och pressade ner Brynäs i perioder men målvakten Ena Nystrøm stod pall.

I starten av den andra perioden kunde en annan av Brynäs nya finska stjärnor presentera sig. Återigen var det Viivi Vainikka som agerade framspelare men den här gången var det Noora Tulus som blev målskytt via ett direktskott. Färjestad kom sedan att reducera senare i mittperioden men i den tredje delen klev Noora Tulus fram igen. Efter ett läckert klapp klapp-spel kunde Tulus slå in pucken vid den bortre stolpen för 3-1 i matchen och Brynäs tredje powerplay-mål.

Nya stjärnorna briljerar för Brynäs

Brynäs var dock inte färdiga där utan i slutet av matchen punkterade de också tillställningen. Vainikka stod för sin tredje assist i matchen och passade fram till Elin Svensson som satte 4-1 bakom Ellen Jonsson i FBK-kassen.

De nya stjärnorna i Brynäs har fått en smakstart på säsongen då de har legat bakom nästan allting i offensiv väg så här långt. Viivi Vainikka och Noora Tulus leder då vägen med fem poäng vardera där Vainikka har stått för fem assist och Tulus gjort 2+3. Elin Svensson följer strax där bakom med tre mål på de två inledande matcherna.

Brynäs är felfria så här långt in på säsongen med sex poäng på två matcher och endast ett enda insläppt mål. Färjestad å sin sida har fått en tuff start på debutsäsongen i SDHL då de fortsatt står kvar på noll poäng efter förluster mot MoDo och Brynäs.

Brynäs – Färjestad 4–1 (1-0,1-1,2-0)

Brynäs: Noora Tulus 2, Jenniina Nylund, Elin Svensson.

Färjestad: Alexie Guay.

Source: Noora Tulus @ Elite Prospects