Åkte på domaren - nu stängs forwarden av

Nina Christof i MoDo.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

MoDo har inlett SDHL-säsongen med två segrar och en förlust. I torsdags blev det en övertygande 4-0-seger mot Luleå Hockey Dam. Nu kommer däremot ett bakslag för klubben inför fredagens match mot Skellefteå. Nyförvärvet Nina Christof kommer nämligen inte att vara tillgänglig.

Tyskan har stängs av i en match för en physical abuse of officials.

Det efter att ha kolliderat med en domare under torsdagens seger. Mariko Dale var den som gick i marken och skadade sig så pass mycket att hon inte kunde fullfölja matchen. Nu fälls alltså 23-åringen för kollisionen, även om disciplinnämnden bedömer att krocken inte var medveten tycker de att MoDo-forwarden har ett större ansvar att undvika att den inträffar.

Nina Christof har gjort en assist på två matcher i SDHL så här långt. Tidigare har hon spelat i NCAA och även gjort fyra VM och ett OS för Tyskland.