Lassi Lehtinen fick en drömstart i Björklöven.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

I återkomsten till SHL vann IF Björklöven med 3-0 och säkrade sin första seger i högsta ligan på 25 år. En av de stora matchhjältarna blev då Lassi Lehtinen som höll nollan sin debut för "Löven".

Finländaren klev fram med några riktigt högklassiga räddningar och räddade totalt 40 skott.

– Det var en bra match, vi krigade hårt hela laget. Det var en kämpaseger, jag tycker isen var rätt dålig så det var inte den vackraste hockeyn, säger 27-åringen.

Björklöven kom också med ett massivt bortafölje till Stockholm. De gröna tog över Globen och i slutet av matchen var det en enorm inramning, speciellt från bortaklacken.

– Det var otroligt. Nästan som en hemmamatch. När vi gjorde mål var det så högljutt från Björklöven-fansen så jag trodde att det var en hemmamatch. Jag hörde att det skulle komma många men jag visste inte att det var så här många.

Hur var det i tredje perioden där när du hade er publik i ryggen?

– Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg, säger Lehtinen med ett leende.

Lassi Lehtinens revansch

Målvakten går nu in på sin fjärde raka SHL-säsong. Efter en stark debut i ligan med MoDo 23/24 har det börjat gå tyngre för finländaren. Han var med och åkte ur med MoDo våren 2025 och gick sedan till HV71. Även där fortsatte det att gå tungt och han blev sedermera även petad under säsongen till förmån för Felix Sandström.

Totalt blev det bara 22 matcher med 86,8 i räddningsprocent.

Men under lördagens premiär såg det absolut inte ut att vara något fel på självförtroendet.

– Det är självklart skönt att börja med en seger och få det att rulla direkt.

Lassi Lehtinen hade det tufft i HV71.

Foto: Bildbyrån/David Wreland.

Hur var sommaren, var du revanschsugen efter allt som har varit?

– Det var en normal sommar. Jag tog det lugnt, spelade lite golf och slappnade av. Jag umgicks med vänner och familj.

Hyllningen till målvaktstränaren: "Älskar honom"

I Björklöven är det den kommande säsongen ett helfinskt målvaktspar. Förutom Lassi Lehtinen har de även Frans Tuohimaa i laget, som var med och spelade upp klubben.

Finländarnas målvaktstränare är Björn Bjurling, som tidigare berättade för Hockeysverige.se att det viktigaste för honom är att hans målvakter älskar att träna och hela tiden vill bli bättre.

– Jag ser samma saker från honom. Han pushar mig och vill bli bättre också, jag älskar honom, säger Lehtinen.

Hur är det att ha en finländsk målvaktskollega?

– Det är en bra kombination med två finländska målvakter som pushar varandra varje dag. Det är perfekt för ett lag.