Marcus Nordmark i Djurgården.

Foto: Foto: Nicklas Elmrin / Bildbyrån.

Det var många i Djurgården som hoppades på att Marcus Nordmark skulle få ett genombrott i SHL den kommande säsongen. Så blev det däremot inte efter att Anaheim Ducks valde att kalla över honom till Nordamerika.

Nu står det också klart att han kommer att spela i OHL den kommande säsongen.

Det var ingen större hemlighet i och med att OHL-klubben gjort plats för honom. De valde nämligen att trejda landsmannen Linus Funck för att bereda en plats för svensken. Under gårdagen valde också Ducks att skicka ner 18-åringen.

Marcus Nordmark spelar OHL nästa säsong

Marcus Nordmark gjorde förra säsongen 38 poäng på 25 matcher i U20 Nationell och fyllde på med 23 poäng på elva matcher i USM-slutspelet. Dessutom blev det åtta matcher i SHL och en assist för Djurgårdens IF Hockey

Nu väntar alltså spel i den kanadensiska juniorligan OHL.

Talangen är även aktuell för Junior-VM i vinter. Han var en del av U18-VM-laget som vann guld och har producerat starkt i juniorlandslagen under samtliga år. Med Juniorkronorna blev det sex poäng på tre matcher i augusti.