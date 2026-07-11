OS-forward till SDHL: "Offensiv spelare"

Nina Christof är klar för MoDo. Foto: Bildbyrån.

Nina Christof spelade VM för Tyskland 2021, 2022, 2023 och 2024 och fanns också med under OS i Milano tidigare i år. Nu är den välmeriterade 22-åringen klar för spel med MoDo i SDHL.

Nina Christof kommer närmast från fyra år på college där hon den gångna säsongen gjorde 5+6 på 21 matcher. Hon har kombinerat ishockeyn med studier inom datavetenskap, skriver MoDo på sin hemsida .

– MoDo har ett gott rykte och brukar alltid vara med och tampas på hög nivå i SDHL och därför föll mitt val på dem. Jag ser verkligen fram emot flytten till Sverige och känner mig redo, säger hon själv.

– SDHL är en professionell liga och jag förstår att det kommer att ta lite tid att kugga i men jag har ett tydligt fokus och ska verkligen jobba för att göra det mesta och bästa av säsongen. Jag är en offensiv spelare och hoppas bland annat kunna bidra med mitt skott.

Kontraktet är skrivet på en säsong.