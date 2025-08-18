Topplagets besked: Lägger ner damsatsningen

Förra säsongen kom Haninge Anchors damer till en semifinal i NDHL. Nu kommer beskedet att klubbens damlag läggs ned.

Haninge lägger ned sitt damlag.

Foto: Line Skaugrud Landevik / Bildbyrån.

Haninge var förra säsongen framgångsrika i NDHL och tog sig hela vägen till en semifinal mot Södertälje i kvalet till SDHL. Där blev det däremot stopp. Och nu står det klart att det inte heller blir någon revansch den kommande säsongen.

Klubben meddelar nämligen att damlaget läggs ned på grund av bristande förutsättningar. Målet är nu att återuppta verksamheten till säsongen 26/27.

Under de senaste åren har Haninge varit ett topplag i NDHL. Den senaste säsongen blev det en tredjeplats i NDHL DamEttan Östra innan de alltså tog sig till en semifinal i kvalspelet mot SDHL.