Katia Pelowich är klar för HV71.
Katia Pelowich är klar för HV71.
SDHL

Nästa pusselbit i HV71: "Ser fram emot att se"

Publicerad 24 juli 2026 12:08
Simon Eld
Simon Eld
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De sista pusselbitarna faller på plats i HV71. 24-åriga Katia Pelowich blir en av dessa efter sina fem år i Kanada och USports.
– Jag ser mig själv som en spelare med hög arbetsmoral och gillar att vara intensiv i mitt spel och spela med hög fart, säger Pelowich själv.

Katia Pelowich är klar för HV71.
Katia Pelowich är klar för HV71.
Foto: Bildbyrån och X (HV71).

En back från de egna leden och två forwards utifrån. När HV71 Dam huvudtränaren Thomas Pettersen nyligen gav en uppdatering kring lagbygget inför SDHL-säsongen var det så det lät i Jönköpings-Posten. Detta efter att han slagit fast att det nu ligger mer än ord bakom ombyggnationen efter tre raka kval. 

Nu har en av de två sista forwardsvärvningarna också presenteras. 

Det blir 24-åriga Katia Pelowich som ansluter direkt från Concordia University i Kanada. Där gjorde HV-värvningen sitt senaste av fem år av universitetetsspel i USports.

– Katia är en skridskostark forward som vi ser fram emot att se i SDHL. Hon är en hårt arbetande lagspelare som alltid sätter laget först och passar väldigt väl in i den kultur och det arbetssätt vi vill bygga i HV71. Vi tror att Katia kommer att bidra med både energi och fart på isen, samtidigt som hennes karaktär och inställning kommer att göra henne till en viktig del av gruppen, säger Thomas Pettersen på lagets sajt.

Kontraktet i SDHL är skrivet över ett år. 

Source: Katia Pelowich @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

HV71 Dam