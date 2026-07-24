Nästa pusselbit i HV71: "Ser fram emot att se"

Katia Pelowich är klar för HV71.

Foto: Bildbyrån och X (HV71).

En back från de egna leden och två forwards utifrån. När HV71 Dam huvudtränaren Thomas Pettersen nyligen gav en uppdatering kring lagbygget inför SDHL-säsongen var det så det lät i Jönköpings-Posten . Detta efter att han slagit fast att det nu ligger mer än ord bakom ombyggnationen efter tre raka kval.

Nu har en av de två sista forwardsvärvningarna också presenteras.

Det blir 24-åriga Katia Pelowich som ansluter direkt från Concordia University i Kanada. Där gjorde HV-värvningen sitt senaste av fem år av universitetetsspel i USports.

– Katia är en skridskostark forward som vi ser fram emot att se i SDHL. Hon är en hårt arbetande lagspelare som alltid sätter laget först och passar väldigt väl in i den kultur och det arbetssätt vi vill bygga i HV71. Vi tror att Katia kommer att bidra med både energi och fart på isen, samtidigt som hennes karaktär och inställning kommer att göra henne till en viktig del av gruppen, säger Thomas Pettersen på lagets sajt.

Kontraktet i SDHL är skrivet över ett år.