SDHL

MoDo värvar från NCAA: "Längtar"

Publicerad 16 juli 2026 12:49
Simon Eld
Simon Eld
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MoDo har hittat en tionde forward inför SDHL-säsongen 2026/27. Detta i 21-åriga Charlotte Sonntag, som ansluter direkt från college-ligan NCAA.
– Jag har hört mycket om hockeyrötterna i staden och längtar efter att få spela i den miljön, säger Sonntag.

Charlotte Sonntag flyttar till Sverige. Foto: X (MoDo) och Bildbyrån.
Charlotte Sonntag flyttar till Sverige. Foto: X (MoDo) och Bildbyrån.

Nye huvudtränaren i MoDo, Per-Åge Skröder, börjar närma sig en full trupp inför SDHL-säsongen. Detta när klubben, under torsdagen, presenterar ytterligare ett nyförvärv i Charlotte Sonntag. 

21-åringen från USA ansluter efter fyra år inom college-hockeyn och NCAA. 

– Jag ser också fram emot att få uppleva det fysiska spelet i SDHL och både spela med och mot toppspelare varje dag. MoDo har rykte om sig att producera skickliga hockeyspelare med arbetsmoral och jag sätter en stolthet i att få representera en sådan klubb, säger hon själv på lagets sajt.

Det hela innebär att MoDo har tre målvakter, åtta backar och tio forwards på kontrakt inför nästa säsong. 

Source: Charlotte Sonntag @ Elite Prospects

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