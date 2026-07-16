MoDo värvar från NCAA: "Längtar"

Charlotte Sonntag flyttar till Sverige. Foto: X (MoDo) och Bildbyrån.

Nye huvudtränaren i MoDo, Per-Åge Skröder, börjar närma sig en full trupp inför SDHL-säsongen. Detta när klubben, under torsdagen, presenterar ytterligare ett nyförvärv i Charlotte Sonntag.

21-åringen från USA ansluter efter fyra år inom college-hockeyn och NCAA.

– Jag ser också fram emot att få uppleva det fysiska spelet i SDHL och både spela med och mot toppspelare varje dag. MoDo har rykte om sig att producera skickliga hockeyspelare med arbetsmoral och jag sätter en stolthet i att få representera en sådan klubb, säger hon själv på lagets sajt.

Det hela innebär att MoDo har tre målvakter, åtta backar och tio forwards på kontrakt inför nästa säsong.