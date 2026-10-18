SDHL

MoDo lämnar jumboplatsen – efter målvaktens storspel

Publicerad 18 oktober 2026 19:12
Hockeysverige
Hockeysverige
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Tindra Holm räddade 30 av 31 skott när MoDo besegrade Djurgården med 3–1 på bortaplan. Segern innebär ett rejält tabellhopp för Örnsköldsvikslaget, som klättrar från tionde till sjätte plats i SDHL.

Tindra Holm storspelade mot Djurgården. Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN
Tindra Holm storspelade mot Djurgården. Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN
Foto: BILDBYRÃN

MoDo fick med sig tre blytunga poäng från bortamötet med Djurgårdens IF Dam. Med Tindra Holm i storform mellan stolparna vann gästerna med 3–1 på Hovet och lämnade därmed jumboplatsen i SDHL.

Djurgården tog ledningen genom Isabelle Leijonhielm efter 13.38 i den första perioden, men MoDo svarade innan paus. Mira Hallin kvitterade till 1–1 efter förarbete av Emma Goding och Greta Johansson.

Matchen stod och vägde fram till den andra perioden. Där klev Sara Stewart fram och satte 2–1 för MoDo efter 31.21, framspelad av Charlotte Sonntag. Gästerna hade därmed skaffat sig ett viktigt grepp om matchen inför slutperioden.

Tindra Holm stoppade Djurgårdens jakt

Djurgården försökte hitta en väg tillbaka och vann skottstatistiken med 31–19. Men Tindra Holm stod i vägen gång på gång. MoDo-målvakten räddade 30 skott och noterades för en räddningsprocent på imponerande 96,77.

Med drygt en och en halv minut kvar plockade Djurgården målvakten i jakten på en kvittering. I stället kunde Mira Hallin sätta sitt andra mål för kvällen och fastställa slutresultatet till 3–1 i tom bur, efter att ha gjort 1–3-målet vid 58.27.

Hallin blev tvåmålsskytt och har nu gjort sju mål under säsongen. Segern lyfter MoDo från tionde till sjätte plats i tabellen. För Djurgården blev det en tung förlust på hemmaplan som innebär att man blir passerade av MoDo och nu ligger sjua.

Djurgården
1–3
MoDo Hockey
SDHL · 18 oktober 2026 · Hovet, Johanneshov · Publik: 202
Periodsiffror: 1–1, 0–1, 0–1

Mål

Tid Resultat Målskytt Assist
13:38 1–0 Isabelle Leijonhielm Alexa Davis
18:15 1–1 Mira Hallin Emma Goding, Greta Johansson
31:21 1–2 Sara Stewart Charlotte Sonntag
58:27 1–3 Mira Hallin (tom bur)

Målvakter

Lag Målvakt Räddningar Räddningsprocent
Djurgården Pia Dukaric 16/18 88,89 %
MoDo Tindra Holm 30/31 96,77 %

Matchstatistik

Skott på mål Djurgården: 31
MoDo: 19
Utvisningsminuter Djurgården: 4
MoDo: 4
Powerplay Djurgården: 0 mål
MoDo: 0 mål
Räddningsprocent Pia Dukaric: 88,89 %
Tindra Holm: 96,77 %

Den här artikeln handlar om:

Tindra HolmIsabelle LeijonhielmMira HallinDjurgårdens IF Dam