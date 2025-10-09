MoDo Hockey vann efter drömvändning i andra mot SDE

Modo Hockey vann med 3–2 mot SDE

Mira Hallin avgjorde för Modo Hockey

Andra raka segern för Modo Hockey

Hemmalaget SDE ledde matchen mot Modo Hockey inför andra perioden. Men där fick Modo Hockey rejäl utdelning med tre raka mål. Till slut blev det 2–3 (1–0, 0–3, 1–0) i matchen i SDHL.

I och med detta har SDE fyra förluster i rad.

Färjestad nästa för Modo Hockey

Gabrielle David gav SDE ledningen efter åtta minuter på pass av Samantha Cogan och Nova Åberg. Modo Hockey gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Modo Hockeys mål gjordes av Ebba Hedqvist, Justine Leanne Reyes och Mira Hallin. 11.49 in i tredje perioden slog Julie Zwarthoed till på pass av Tereza Pistekova och Kayleigh Hamers och reducerade. Fler mål än så blev det inte för SDE.

Det här var SDE:s femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Modo Hockeys tredje uddamålsseger.

Det här betyder att SDE nu ligger på femte plats i tabellen och Modo Hockey är på fjärde plats. Ett fint lyft i tabellen för Modo Hockey som så sent som den 18 september låg på åttonde plats.

I nästa match möter SDE Djurgården borta på söndag 12 oktober 16.00. Modo Hockey möter Färjestad lördag 11 oktober 12.00 borta.

SDE–Modo Hockey 2–3 (1–0, 0–3, 1–0)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 1–0 (8.53) Gabrielle David (Samantha Cogan, Nova Åberg).

Andra perioden: 1–1 (20.37) Ebba Hedqvist (Linnéa Andersson), 1–2 (32.21) Justine Leanne Reyes (Sarah Marchand, Vendula Pribylova), 1–3 (35.27) Mira Hallin (Ebba Hedqvist).

Tredje perioden: 2–3 (51.49) Julie Zwarthoed (Tereza Pistekova, Kayleigh Hamers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 1-0-4

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

SDE: Djurgårdens IF, borta, 12 oktober

Modo Hockey: Färjestad BK, borta, 11 oktober