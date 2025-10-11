MoDo fortsätter sin starka form – krossade nykomlingen

Modo Hockey vann med 5–0 mot Färjestad

Modo Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Neena Brick matchvinnare för Modo Hockey

Fem mål framåt och hållen nolla. Modo Hockey tog en stabil seger på bortaplan mot Färjestad i SDHL. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–3, 0–0).

Segern var Modo Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

Färjestad–Modo Hockey – mål för mål

Modo Hockey tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter. Även i andra perioden var Modo Hockey starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Wilma Sundin, Justine Leanne Reyes och Mariam El-Mahmadi. I tredje perioden höll Modo Hockey i sin 5–0-ledning och vann.

Resultatet innebär att Färjestad ligger kvar på nionde plats och Modo Hockey på fjärde plats i tabellen. Modo Hockey var åtta i tabellen för 23 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Färjestad tar sig an Brynäs i nästa match hemma söndag 12 oktober 13.00. Modo Hockey möter samma dag 15.00 Linköping borta.

Färjestad–Modo Hockey 0–5 (0–2, 0–3, 0–0)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (4.59) Neena Brick (Wilma Sundin, Linnéa Andersson), 0–2 (8.42) Maja Grundström (Sarah Marchand).

Andra perioden: 0–3 (21.41) Wilma Sundin (Justine Leanne Reyes), 0–4 (23.03) Justine Leanne Reyes (Ebba Berglund, Ebba Hedqvist), 0–5 (36.23) Mariam El-Mahmadi (Ebba Hedqvist, Mira Hallin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 1-0-4

Modo Hockey: 4-0-1

Nästa match:

Färjestad: Brynäs IF, hemma, 12 oktober

Modo Hockey: Linköping HC, borta, 12 oktober