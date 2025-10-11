MoDo fortsätter sin starka form – krossade nykomlingen
- Modo Hockey vann med 5–0 mot Färjestad
- Modo Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Neena Brick matchvinnare för Modo Hockey
Fem mål framåt och hållen nolla. Modo Hockey tog en stabil seger på bortaplan mot Färjestad i SDHL. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–3, 0–0).
Segern var Modo Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.
Färjestad–Modo Hockey – mål för mål
Modo Hockey tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter. Även i andra perioden var Modo Hockey starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Wilma Sundin, Justine Leanne Reyes och Mariam El-Mahmadi. I tredje perioden höll Modo Hockey i sin 5–0-ledning och vann.
Resultatet innebär att Färjestad ligger kvar på nionde plats och Modo Hockey på fjärde plats i tabellen. Modo Hockey var åtta i tabellen för 23 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Färjestad tar sig an Brynäs i nästa match hemma söndag 12 oktober 13.00. Modo Hockey möter samma dag 15.00 Linköping borta.
Färjestad–Modo Hockey 0–5 (0–2, 0–3, 0–0)
SDHL, Löfbergs Arena
Första perioden: 0–1 (4.59) Neena Brick (Wilma Sundin, Linnéa Andersson), 0–2 (8.42) Maja Grundström (Sarah Marchand).
Andra perioden: 0–3 (21.41) Wilma Sundin (Justine Leanne Reyes), 0–4 (23.03) Justine Leanne Reyes (Ebba Berglund, Ebba Hedqvist), 0–5 (36.23) Mariam El-Mahmadi (Ebba Hedqvist, Mira Hallin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Färjestad: 1-0-4
Modo Hockey: 4-0-1
Nästa match:
Färjestad: Brynäs IF, hemma, 12 oktober
Modo Hockey: Linköping HC, borta, 12 oktober
