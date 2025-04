Beskedet: Storlöftet stannar i MoDo

Mira Hallin blir MoDo trogen.

Det 18-åriga storlöftet har förlängt sitt kontrakt med två säsonger.

– Vi är väldigt glada över att hon valt att teckna ett nytt kontrakt, säger sportchefen Björn Edlund.

Mira Hallin stannar i MoDo. Foto: Bildbyrån (Montage)

Redan som 16-åring slog sig Mira Hallin in i MoDos SDHL-lag och storlöftet har trots att hon bara är 18 år redan hunnit spelat tre säsonger i högstaligan.

Nu står det klart att storlöftet blir MoDo trogen. Via sin hemsida meddelar SDHL-laget att Hallin tecknat ett nytt tvåårskontrakt.

– Det känns riktigt bra att fortsätta spela för MoDo. Jag trivs väldigt bra i klubben och det är här jag vill vara, säger Hallin till sajten.

Uttagen till VM-laget

Hallin slog sig in i Damkronorna under förra säsongen och blev även uttagen till VM i Utica under fjolårssäsongen. Även denna säsong är Hallin uttagen i det svenska VM-laget som nu samlats inför mästerskapet i Tjeckien som börjar nästa vecka.

– Att förlänga med Mira har varit en självklarhet. Hon är en spelare som hela tiden utvecklas och med sin intensitet driver hon offensiven för oss. Vi är väldigt glada över att hon valt att teckna ett nytt kontrakt, säger sportchefen Björn Edlund.

Har klausul för collegespel

MoDo meddelar vidare att kontraktet har en klausul som möjliggör för Hallin att bryta avtalet om möjligheten till spel i den amerikanska collegeligan skulle dyka upp under kontraktstiden.

Den här säsongen noterades Hallin för 16 poäng (8+8) på 32 matcher för MoDo i grundserien och ytterligare fyra poäng på fem matcher i slutspelet.