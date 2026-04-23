Martin Lindh. Så heter den nya huvudtränare för SM-guldvinnande Brynäs. Det bekräftar klubben på sin sajt.

– Martin var ett självklart val för oss, säger sportchef Erika Grahm till klubbens hemsida.

Efter tre år som head coach meddelade Brynäs tidigare idag att Filip Eriksson kliver av positionen efter vårens historiska SM-guld. Han blir istället ny huvudtränare för klubbens U20-lag på herrsidan. Nu står det klart vem som efterträder guldtränaren Eriksson.

Det blir Martin Lindh.

43-åringen har under många år jobbat i Troja/Ljungbys verksamhet, men tog inför säsongen 24/25 över Skellefteå som då var nykomling i SDHL. Han tog dem till en slutspelsplats – trots att laget fick tio poängs poängavdrag. Den här säsongen fick han sparken i januari, då man hade förlorat fem raka matcher. Redan då var han dock klar för Brynäs till den här säsongen.

– Det är inte officiellt ännu. Men det är en annan förening i SDHL helt enkelt, sade han till Norran kort efter beskedet om att han tvingas lämna Skellefteå.

Nu har Brynäs gjort utnämningen officiell.

– Vi visste tidigt i höstas att det skulle ske ett byte av tränare och Martin var ett självklart val för oss. Vi gillar hans tydlighet i ledarskapet och den nyfikenhet det finns till att utveckla både spelare och sig själv. Det ska bli roligt att addera Martin till vår verksamhet och se hur vi tillsammans kan ta nästa steg, säger sportchef Erika Grahm.

Kontraktet med Martin Lindh sträcker sig över säsongen 2027/28 med en option på ytterligare ett år.

– Jag får arbeta med ett lag som innehåller duktiga och drivna spelare. Jag ska göra mitt yttersta till att Brynäs ska fortsätta vara framgångsrika, säger Martin Lindh.

