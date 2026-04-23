Guldtränaren lämnar – tar över juniorlaget

Filip Eriksson avslutar i Brynäs damlag på bästa sätt. Nu, efter sex års resan, blir han huvudtränaren för SHL-klubbens U20.

– Jag har haft ett intresse att få träna våra herrjuniorer och att nu få göra det känns inspirerande, säger han själv.

Filip Eriksson lämnar Brynäs SDHL-lag, men stannar i klubben. Foto: Bildbyrån (montage).

2020 klev han in som assisterande tränare i SDHL-laget. Två år senare blev han huvudtränaren.

Nu, med ett historiskt SM-guld färskt i minnet, meddelar Filip Eriksson att han gjort sitt i Brynäs damlag. Från och med nästa säsong kommer han istället att ta över U20. En roll som Victor Grönberg samtidigt meddelas lämna, under torsdagen.

– Jag är otroligt glad att jag tog steget in i damhockeyn för sex år sedan. Det har varit väldigt utvecklande och jag har lärt mig mycket. Jag är stolt att ha haft det här uppdraget och få avsluta med ett SM-guld var värt allt hårt arbete, säger Filip Eriksson på klubbens sajt och fortsätter:

– Det ska bli spännande att få arbeta med ett nytt lag. Jag har haft ett intresse att få träna våra herrjuniorer och att nu få göra det känns inspirerande och ett bra steg för mig och min utveckling. Jag ser verkligen fram emot denna utmaning.

”Vi landade ömsesidigt i denna lösning”

Utöver SM-guldet har Eriksson tre silver på sitt CV.

– Jag och Filip har under en längre tid haft en öppen dialog om både hans och föreningens utveckling. Vi landade ömsesidigt i denna lösning väldigt tidigt vilket gjort att vi kunnat planera framåt. Jag är glad att han fick avsluta den här resan i Brynäs med ett välförtjänt SM-guld. Det har varit en ynnest att få jobba med Filip varje dag i sex säsonger och han har adderat ovärderlig kunskap till verksamheten, både till spelarna och även ledare i hans närhet. Jag är glad att han fortsätter i Brynäs IF och att vi får ha kvar hans engagemang i huset, säger sportchefen Erika Grahm.