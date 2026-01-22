Marchand och Paddington sänkte Djurgården

Modo Hockey-seger med 2–1 mot Djurgården

Sarah Marchand avgjorde för Modo Hockey

13:e segern för Modo Hockey

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Modo Hockey, som vann matchen borta mot Djurgården i SDHL på torsdagen. 1–2 (1–2, 0–0, 0–0) slutade matchen.

Modo Hockeys tränare Jared Cipparone tyckte så här om matchen:

– Första perioden kom vi ut lite trevande, men tog verkligen över i mitten av den. I andra var det Djurgården som dikterade spelet och vår arbetstakt var inte tillräckligt hög. Tredje perioden hade vi bra kontroll och en blandning mellan anfall och försvar.

Djurgården nästa för Modo Hockey

Djurgården tog ledningen i början av första perioden genom Barbora Bartakova.

Sarah Marchand och Alexis Paddington gjorde att Modo Hockey vände till underläget till ledning med 1–2.

Andra perioden blev mållös.

I tredje perioden höll Modo Hockey i sin 2–1-ledning och vann.

Djurgården har tre vinster och två förluster och 14–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Modo Hockey har två vinster och tre förluster och 13–13 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Djurgården på sjunde plats i tabellen medan Modo Hockey är på femte plats.

Lagen möts igen på Hovet, fredag 23 januari 19.00.

Djurgården–Modo Hockey 1–2 (1–2, 0–0, 0–0)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (5.39) Barbora Bartakova (Madeline Posick), 1–1 (7.29) Alexis Paddington (Alyssa Mcleod, Maja Grundström), 1–2 (15.34) Sarah Marchand (Courtney Vorster).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Modo Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Djurgården: Modo Hockey, hemma, 23 januari 19.00

Modo Hockey: Djurgårdens IF, borta, 23 januari 19.00