Målvaktstalangen förlänger med HV71

Elin Löwenadler förlänger med HV71. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Elin Löwenadler anslöt till HV71 Dam inför säsongen från Karlskorna i NDHL. Där har hon , trots sina blott 17 år, imponerat och ses som klubbens framtida satsning på målvaktssidan.

Nu belönas hon med en förlängning av kontraktet med Jönköpings-laget.

– Jag har mognat i mitt spel sedan jag kom hit och tar smartare beslut i mitt målvaktsspel. Nu ser jag fram emot att fortsätta min utveckling här och växa in i SDHL och bli en pålitlig målvakt som sprider ett lugn till mina lagkamrater, säger Elin Löwenadler.

– Elin är en stor målvaktstalang som tävlar varje dag på träning och hela tiden brinner för att utvecklas som målvakt. Vi ser en ljus framtid för Elin och därför är vi väldigt glada för att hon är kvar hos oss även de kommande åren, säger Björn Liljander, GM i HV71 till klubbens hemsida.

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2028/2029.