Inte nog med att HV71 inkasserade sin fjärde raka förlust i går.

I 0–1-förlusten mot Djurgården tvingades även nyförvärvet Maja Beverin uppsöka sjukhus.

– Jag har inte helt koll på den situationen, men det var något med ena knät, säger tränaren Thomas Pettersen till Jönköpings-Posten.

Maja Beverin. Foto: Johanna Säll/Bildbyrån

HV71 har fått en mardrömsliknande start på säsongen i SDHL.

Under gårdagen inkasserade laget sin fjärde raka förlust på de fyra inledande matcherna efter 0–1 mot Djurgården. Som om inte förlusten var nog tvingades även backvärvningen Maja Beverin uppsöka sjukhus med en befarad knäskada.

– Jag har inte helt koll på den situationen, men det var något med ena knät. Vi väntar på svar från sjukhuset och hoppas att det inte är alltför allvarligt, säger tränaren Thomas Pettersen till Jönköpings-Posten.

Återvände från Frölunda inför säsongen

Beverin återvände till moderklubben HV71 från regerande mästaren Frölunda inför den här säsongen. Tidigare har den 23-årige backen spelat SDHL-hockey för klubben mellan 2017 och 2021.

Totalt har backen samlat på sig 157 matcher i SDHL med HV71, Göteborg och Frölunda och producerat fem poäng (0+5). Den här säsongen har det ännu inte blivit några poäng för hemvändaren.