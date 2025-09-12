Kaitlin Jockims målskytt när Djurgården vann mot HV 71

Djurgården segrade – 1–0 mot HV 71

Kaitlin Jockims matchvinnare för Djurgården

Fjärde raka förlusten för HV 71

Djurgården vann med 1–0 på bortaplan mot HV 71 i SDHL. Matchens enda mål gjorde Kaitlin Jockims, inskickat redan i första perioden.

Resultatet innebär att HV 71 nu har fyra förluster i rad.

Frölunda HC nästa för Djurgården

Båda lagen har haft en tuff start på serien. Djurgården tog nu sin första seger och HV 71 är helt utan poäng.

På söndag 14 september 12.00 spelar HV 71 hemma mot SDE, och Djurgården borta mot Frölunda HC.

HV 71–Djurgården 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (10.06) Kaitlin Jockims (Brette Pettet, Alice Östensson).

Nästa match:

HV 71: SDE HF, hemma, 14 september

Djurgården: Frölunda HC, borta, 14 september