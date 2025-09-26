Luleå vann på hemmaplan mot Djurgården

Luleå segrade – 4–1 mot Djurgården

Nadia Mattivi avgjorde för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Luleå besegrade Djurgården på hemmaplan i fredagens möte i SDHL. 4–1 (1–0, 2–0, 1–1) slutade matchen.

Luleå–Djurgården – mål för mål

Luleå tog ledningen efter nio minuters spel, genom Sarah Bujold assisterad av Linnea Johansson och Inez Nygren. Luleå startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Nadia Mattivi och Johanna Fällman. Djurgården reducerade dock till 3–1 genom Alice Östensson när bara tre minuter återstod att spela, och gjorde matchen spännande in i slutet.

Luleå kunde dock avgöra till 4–1 med 48 sekunder kvar av matchen genom Jaycee Magwood.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Luleå med 9–8 och Djurgården med 10–10 i målskillnad.

Söndag 28 september spelar Luleå hemma mot SDE 15.00 och Djurgården mot Skellefteå borta 12.00 i Skellefteå Kraft Arena.

Luleå–Djurgården 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (9.32) Sarah Bujold (Linnea Johansson, Inez Nygren).

Andra perioden: 2–0 (20.54) Nadia Mattivi, 3–0 (26.50) Johanna Fällman (Nadia Mattivi, Emilie Kruse Johansen).

Tredje perioden: 3–1 (57.49) Alice Östensson (Isabelle Leijonhielm), 4–1 (59.12) Jaycee Magwood.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-0-2

Djurgården: 3-0-2

Nästa match:

Luleå: SDE HF, hemma, 28 september

Djurgården: Skellefteå AIK, borta, 28 september