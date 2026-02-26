Luleå agerar efter skadan – värvar OS-back

Efter en skada på Luleås Jenni Hiirikoski har klubben nu hittat en förstärkning. Franziska Stocker ansluter till Luleå.

– Jag är väldigt hedrad, säger Stocker till lagets hemsida.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Trots att transferfönstret är stängt förstärker Luleå sin trupp. Hur? Jo, det är möjligt att ersätta en spelare som skadades under OS. Eftersom att Jenni Hiirikoski skadades under turneringen plockar Luleå in italienskan Franziska Stocker.

– Utifrån Hiirikoskis olyckliga skada under OS gavs vi möjlighet att ta in en ersättare för avslutningen på säsongen, vilket vi valt att göra för att ha en trupp som kan ta sig an de utmaningar som vi har framför oss under SM-slutspelet, säger sportchefen Oskar Häggström till lagets sajt.

Stocker kommer senast från OS-spel, där hon stod för ett poäng (1+0) på fem matcher för Italien.

– Franziska kommer till oss efter ett väl genomfört OS där hon visat att hon kan tävla på högsta nivå. Hon är en högerskytt med bra storlek, en tuff spelare som kan vara ett hot i offensiven, framför allt med sitt skott, avslutar han.

Väntas spela redan imorgon

Luleå ska snart gå in i ett slutspel, något backen själv ser mycket fram emot.

– Jag är väldigt hedrad och glad över att få komma till Luleå Hockey/MSSK, särskilt nu när slutspelet närmar sig – eftersom det är den roligaste och mest intensiva tiden på hela säsongen och jag kommer göra allt jag kan för att bidra till lagets framgångar.



Tidigare har 28-åringen spelat i Södertälje där hon noterats för 9 poäng (5+4) på nio matcher. Stocker är redan på plats i Luleå och kommer troligen att spela bortamatchen mot Skellefteå på fredag kväll.

