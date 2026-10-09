Låg bakom allt – när Brynäs tar sjätte raka segern

Lova Blom låg bakom allt när Brynäs vinner igen.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Brynäs visade upp ett effektivt spel i numerärt överläge när man besegrade SDE med 3–0 i Monitor ERP Arena inför 505 åskådare. Samtliga tre mål i matchen kom i powerplay.

Jenniina Nylund inledde målskyttet i den första perioden när hon i spel fem mot fyra skickade in 1–0 efter 17.13. I den andra perioden fortsatte Brynäs sin dominans i spelet med en spelare mer på banan. Hanna Thuvik utökade till 2–0 i början av perioden, och drygt 13 minuter senare satte Wilma Sundin 3–0, vilket också blev matchens sista mål. Noterbart är att både Lova Blom och Noora Tulus noterades för assist på samtliga tre Brynäs-mål.

SDE lyckades inte spräcka nollan trots fem skott på mål i den sista perioden. Brynäs målvakt Ena Nystrøm räddade samtliga 19 skott och höll nollan, medan Emma Söderberg i SDE-målet räddade 29 av 32 skott.

Matchfakta Brynäs – SDE

Brynäs IF – SDE HF 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

Första perioden: 1–0 (17.13) Jenniina Nylund (Lova Blom, Noora Tulus) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–0 (23.14) Hanna Thuvik (Lova Blom, Noora Tulus) spel fem mot fyra, 3–0 (36.43) Wilma Sundin (Lova Blom, Noora Tulus) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: –

Skott: 32–19 (13–7, 13–7, 6–5).

Utvisningar: Brynäs IF: 2x2 min. SDE HF: 5x2 min.

Publik: 505 (Monitor ERP Arena)