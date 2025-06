Löftet ska tränas av förebilden: ”Ska bli väldigt coolt”

Modo har värvat målvaktslöftet Thea Holmberg, 16, från Karlskrona.

För hockeysverige berättar hon hur det ska bli att coachas av Valentina Lizana, tidigare stormålvakt och tv-profil under hockeysändningarna i Viaplay.

– Det är väldigt häftigt. Hon var en stor målvakt så det ska bli väldigt coolt att få lära känna och inspireras av henne. Hon verkar vara en väldigt bra person och ledare, säger hon.

Thea Holmberg och Valentina Lizana, som ska coacha talangen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

ENKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)



MoDo plockar in målvakt från Karlskrona. Det handlar om 16-åriga U16-landslagsmålvakten, Thea Holmberg, Tanken är att hon i första hand ska spela i lagets juniorlag. Trots sin låga ålder har hon redan en hel del rutin från seniorspel då hon endast var 13 år då hon debuterade i NHDL för Karlskrona.



– Hockeyintresset i Karlskrona är ändå helt okej. På herrsidan har det gått det ner lite sedan laget åkte ner i Hockeyettan. Det kanske kommer runt 1000-1500 på matcherna, berättar Thea Holmberg för hockeysverige.se.

Thea Holmberg i Sverige-dräkten. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur är hockeyintresset på damsidan i Karlskrona?

– Inte jättestort i samhället, men dom som är engagerade är verkligen det, vilket är skönt.



Thea Holmberg är inte ensam i familjen att spela hockey.



– Min syster Alice, som är två år äldre än jag, spelar i Karlskrona damjunior. Vi är tajta som syskon, men hon började spela lite senare än vad jag gjorde.



Hur hamnade du som målvakt?

– Jag började rätt så sent, skulle fylla tio år. Jag var inte så värst bra på att åka skridskor. Då blev det att jag testade någon träning samtidigt som en av mina kompisar var målvakt. När jag testade tyckte jag det var kul och efter det fortsatte jag bara.



Hade du någon förebild bland målvakter vid den tiden?

– Nej, inte när jag började. Det kom lite senare när jag började kolla på hockey. Förebilden då skulle jag säga blev Ida Henriksson som var målvakt i Karlskrona. Hon blev nog min första förebild.

Holmbergs idol i Karlskrona-området. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur var det som 13-åring att debutera i NDHL?

– Det var kul och ett annat tempo mot när jag spelat tidigare. Jag kände ändå alla och hade tränat med laget i ett halvår.

– Matchen förlorade vi med 3-2 efter övertid. Vi mötte Vänersborg borta så jag var uppe vid halv fem på morgonen för att åka till matchen, vilket var tidigt.



Vad har du utvecklat mest under tiden i Karlskrona?

– Allting egentligen. Jag har tagit mig ganska långt under min tid i Karlskrona.

– Det jag utvecklat mest skulle jag säga är ändå spelförståelsen. När jag började var jag inte jättebra på just spelförståelsen.

– Jag har spelat fotboll länge så där har jag fått lite spelförståelse, men jag har också lärt mig läsa spelet mycket bättre.



Blir det fotboll även i Örnsköldsvik?

– Nej, det slutade jag med förra året eftersom det blev lite mycket med hockeyn.



Under förra säsongen fick dessutom Thea Holmberg chansen att dra på sig U16-landslagströjan.



– Det var kul och mäktigt. Jag kommer ihåg hur coolt jag kände det var att stå där i en gul och blå tröja. Jag fick också många kompisar i laget.

Karlskrona-målvakten redo att bära Modos tröja framöver.

Hur blev MoDo aktuellt?

– Jag kollade runt lite på vad det fanns för NIU-klubbar i Sverige. Dessutom hade jag hört mycket bra om MoDo. Då kände jag att jag söker dit för att se hur det skulle gå. Jag blev kallad upp dit i mars på en try-out. När jag var uppe där kändes allt jättebra. En bra klubb med många kompetenta ledare. Det känns verkligen att jag kan utvecklas mycket där.



Vilka förväntar du dig av dina tre år i MoDo?

– Jag förväntar mig mest att utveckla fysiken. Att jag kommer bli mycket starkare och allmänt bli bättre.



Och att flytta hemifrån?

– Det blir långt hem, men jag tycker att det ska bli kul.



Dessutom får Thea Holmberg en av Sveriges bästa målvakter genom tiderna som en av sina coacher, Valentina Lizana.



– Det är väldigt häftigt. Hon var en stor målvakt så det ska bli väldigt coolt att få lära känna och inspireras av henne. Hon verkar vara en väldigt bra person och ledare.



När går flyttlasset från Karlskrona till Örnsköldsvik?

– Jag flyttar in i lägenheten under början av juli. Sedan kommer jag åka hem emellan, men kommer upp till början av augusti i alla fall.