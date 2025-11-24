Löftet lämnar – för spel i USA: ”Jag är väldigt uppspelt”

Frölunda går för ett andra raka SM-guld.

Nu står det klart att man förlorar en av sina stora talanger till nästa år.

”Jag är väldigt uppspelt inför den här möjligheten”, skriver Nellie Svensson i ett inlägg på Instagram.

Att spela för Frölunda i SDHL var den nu 18-årige backen Nellie Svenssons dröm. Nu har hon fått göra det i tre raka säsonger, trots sin unga ålder. Men till nästa säsong är sejouren i Göteborg över. För på måndagen bekräftar den lovande backen att hon är klar för spel i St. Lawrence Saints, ett universitetslag i New York.

Därmed får hon spela i NCAA-ligan, som innehåller universitetslag från flera delar av Nordamerika. I laget spelar för närvarande den svensk-danska målvakten Emma-Sofie Nordström, kusin med danske NHL-målvakten Frederik Andersen.

Orden om flytten: ”Uppspelt”

I ett inlägg på sitt Instagram-konto, kommenterar hon sitt beslut.

”Jag har nu officiellt skrivit på för St. Lawrence University, från och med nästa säsong. Jag är väldigt uppspelt inför den här möjligheten och att få spela division 1 hockey och vill tacka mina tränare, vänner och familj för deras stöd på vägen”, skriver hon bland annat.

Beskedet innebär samtidigt att Frölunda får behålla sitt löfte säsongen ut. 18-åringen vann guld med Frölunda i våras och laget leder nu serien med fyra poäng före Brynäs med en match mindre spelad. Därmed har Svensson möjligheten att vinna ett andra raka guld med Frölunda inför sin flytt.