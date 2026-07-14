Stjärnvärvningens smäll - bröt benet på träning

Lisa Johansson har brutit benet och säsongspremiären är nu i fara.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Frölunda HC Dam värvade inför säsongen in Lisa Johansson från SDE Hockey. Så sent som i våras var 34-åringen med i OS för Sverige och gjorde då fyra poäng på sju matcher. Med tre SM-guld och över 600 matcher i SDHL är det en av ligans mest meriterade spelare.

Nu har nyförvärvet däremot drabbats av ett tidigt bakslag.

Under ett träningspass nu under sommaren föll veteranen olyckligt och fick en medspelare över sig. Det gav henne en fraktur i vadbenet som alltså gick av. Däremot slipper hon gips utan istället blir det nu ett par veckor i en plaststövel.

– Jag hade väl tur att det var vadbenet som gick av – och inget annat. Det är ett rent benbrott, inget allvarligt. Jag får träna några veckor i en stövel, men sedan är det full fart igen. Så jag är inte speciellt orolig, säger forwarden.

Lisa Johansson har brutit benet

Just nu är det en oklar prognos. Lisa Johansson hoppas vara tillbaka till premiären den 9 september mot Färjestad. Det återstår däremot att se hur snabbt hon får tillbaka rörligheten i fotleden.

– Jag kände direkt att det var nånting som inte var bra. Men jag kan inte säga att jag märkte att benet gick av. Det var en enorm smärta, men jag har haft en väldigt tur under min karriär och inte haft speciellt mycket skador. Jag har inte behövt känna av nån sån form av smärta tidigare, säger 34-åringen.

Förra säsongen gjorde hon 26 poäng på 34 matcher för SDE. Det blev även sju poäng på åtta matcher i SM-slutspelet när SDE åkte ut mot just Frölunda.