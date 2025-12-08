Åtta raka förluster – sparkar nu tränaren

Linköping går tungt i SDHL och ligger just nu näst sist i tabellen. Då väljer klubben också att sparka huvudtränaren Jan Bylesjö.

— Säsongen har hittills inte uppfyllt de prestationer och resultat som vi har önskat, säger sportchef Sabina Eriksson i ett pressmeddelande.

Jan Bylesjö och assisterande tränare Fredrik Eriksson under ishockeymatchen i SDHL mellan Linköping och Luleå den 14 september 2025 i Linköping.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Åtta raka förluster blev droppen för Linköping. Laget har nu halkat ner under kvalstrecket och med bara 13 omgångar kvar av grundserien väljer nu klubbledningen att agera. Huvudtränaren Jan Bylesjö får kliva av sitt uppdrag. 37-åringen gör sin tredje raka säsong i klubben men får nu alltså sparken.

Det är jämnt i botten av SDHL-tabellen och mellan lag nio och lag sju är det bara två poäng som skiljer. Den dåliga formen gör däremot att LHC känner sig tvungna att agera.

— Säsongen har hittills inte uppfyllt de prestationer och resultat som vi har önskat och därför väljer vi att gå denna väg. Jan har under hela sin tid i klubben agerat professionellt och föredömligt, men där vi nu hamnat en situation där vi behöver få till en förändring. Avslutningsvis vill jag tacka Jan för tiden tillsammans här i LHC och önska honom lycka till framledes, säger Sabina Eriksson.

LHC väljer nu att flytta upp damjunior-tränaren Christopher Hamell som kommer att leda laget resten av säsongen.

Under Jan Bylesjös tidigare två säsonger som huvudtränare i klubben slutade de sexa respektive sjua och åkte ut i kvartsfinal båda gångerna. Linköping ligger en poäng bakom Färjestad och två poäng bakom Djurgården i SDHL med en match mindre spelad. Nästa match är hemma mot Djurgården den 17 december.