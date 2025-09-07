LHC tar första segern – efter målvaktens storspel

Seger för Linköping med 3–1 mot Modo

Madeleine Leidt avgjorde för Linköping

Justine Leanne Reyes målskytt för Modo

Linköping vann borta mot Modo i SDHL med 3–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Linköping avgjorde i sista perioden.

– Vi kom aldrig upp till den nivå vi förväntar oss. LHC var bättre i 90 procent av matchen. De förtjänade de tre poängen, kommenterade Modos tränare Jared Cipparone.

Det var första segern för Linköping, efter 0–2-förlust mot Brynäs i premiären.

Frölunda HC nästa för Linköping

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Modo gjorde 1–0 genom Justine Leanne Reyes efter 10.58 i andra perioden.

Linköping gjorde 1–1 genom Lova Blom med 4.35 kvar att spela av perioden. I tredje perioden var det Linköping som var starkast och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Madeleine Leidt och Ellie Kaiser.

Modo tar sig an Brynäs i nästa match borta fredag 12 september 18.00. Linköping möter Frölunda HC borta onsdag 10 september 19.00.

Modo–Linköping 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

SDHL, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (30.58) Justine Leanne Reyes (Sarah Marchand), 1–1 (35.25) Lova Blom (Hana Haasova).

Tredje perioden: 1–2 (49.35) Madeleine Leidt (Olivia Sohrner), 1–3 (55.30) Ellie Kaiser (Sara Hjalmarsson, Marthe Pabsdorff Brunvold).

Nästa match:

Modo: Brynäs IF, borta, 12 september

Linköping: Frölunda HC, borta, 10 september